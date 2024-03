Traiga al Congreso la ley para una Constituyente; no se invente caminos: Name a Petro

No para la controversia alrededor de la propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, ante las dificultades que atraviesa su agenda legislativa.

El presidente del Congreso, Iván Name, envió un fuerte mensaje al jefe de Estado tras el llamado que hizo a cabildos abiertos, recordándole que el proceso de esa eventual constituyente debe arrancar por el Congreso de la República.

“Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente, como es el mandato constitucional. No se invente caminos que no aceptamos. No envilezca la democracia colombiana. Usted recibió de ella un mandato y debe respetarlo y no envilecerlo”, precisó.

El senador de Alianza Verde también le recordó a Petro que hizo parte del Legislativo y que fue allí donde consolidó su carrera política, razón por la cual le pidió no desconocer la función constitucional de esa Rama del Poder Público.

“Aquí hay un Congreso, usted perteneció a él varias veces. Aquí se levantó su voz, aquí se construyó su prestigio y ahora a este Congreso le viene a colgar usted una corona de flores en un disparatado reportaje, porque no tiene otro nombre. Este Congreso se ha aplicado a estudiar las reformas, pero pretender que son el depósito de la sabiduría es absolutamente contrario a la inteligencia”, agregó.

El congresista también defendió el ritmo que ha tenido el trámite de la agenda de reformas del Gobierno Nacional, indicando que se están tomando el tiempo requerido para estudiar las iniciativas, defendiendo la autonomía para aprobarlas o no.

“Este Congreso se ha aplicado a estudiar las reformas, pero pretender que son el depósito de la sabiduría es absolutamente contrario a la inteligencia. Pensó usted que tenía la fórmula mágica para decirle al Congreso lo que tiene que hacer y que nosotros no pudiéramos pensar que representamos tan legítimamente como usted la democracia, la sociedad y la nación”, precisó.

Finalmente, Name se defendió de las críticas por los presuntos nexos con grupos ilegales que investiga la Corte Suprema de Justicia, insistiendo en su inocencia y en la supuesta intención de algunos sectores para enlodar su nombre.

“A mí no me mueve el piso las campañas que han montado contra mí. Espero prontamente que la Corte sea la que diga la última palabra. No crean que me merma una investigación preliminar con lo que perversamente han formulado, preciso desde que llegué a la Presidencia del Congreso. Se hundirán en su propia blasfemia, no lograrán vencer a un hombre y a una familia que ha preferido tener problemas con los bancos y no con los jueces”, concluyó.