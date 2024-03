Denuncian fallas en la atención de la línea de emergencia 123

“Tengo ganas de suicidarme, quiero hablar con alguien”, esa fue la llamada que recibió la línea de emergencia 123 y que no fue atendida. Ya son varias las denuncias que se han presentado respecto al funcionamiento del número de emergencia, muchos aseguran que no responden, se caen las llamadas y se quedan esperando una respuesta que nunca llega.

La W llamó más de 10 veces a la línea 123 para solicitar transferencia a primeros auxilios psicológicos y a la línea púrpura y en ninguna oportunidad fue posible la atención.

“Hay que tener en cuenta que hay varios tipos de llamadas, cada una tiene un protocolo. Parte de lo que nosotros hacemos por norma, quien debe atender los incidentes de psicología es la Secretaría de Salud, es por eso por lo que el operador te dice que te transfiere. En todas las llamadas que se transfieren, de acuerdo con la hora porque tenemos horas pico y valle, más del 90% de los casos la llamada sí es devuelta de acuerdo con lo que el ciudadano indique”, señaló Ada Luz Sandoval, directora del Centro de Comando Control y Comunicaciones C4 ante los micrófonos de La W.

“Si vamos a hablar sobre el tema, lo primero que tenemos que hacer es no mentir y contar la realidad. No hay personal para cubrir realmente el sistema de emergencia 123. Yo les puedo dar los números, no sé si se les olvidó porque citamos a todas las personas involucradas en el tema. Nos contaron que hay 121 personas menos que en el 2023, por eso no damos abasto. Es un tema de suicidio, lo dilatan y dilata y luego le cuelgan. Estamos hablando de un tema de urgencia, no es que solo le devuelvan la llamada, requiere atención inmediata”, comentó a su vez el concejal de Bogotá por el Partido Verde Leandro Castellanos.

Según el sindicato de trabajadores de la línea de emergencias 123, para el año 2023 había 239 trabajadores contratados entre planta y contratistas, con un 30% menos de capacidad operativa.

“No es cierto, tengo que precisar. La línea 123 cuenta con 200 trabajadores de planta. No es cierto que se hayan reducido en el último año, dado que desde Covid se aumentó el número de contratistas a 130 porque las llamadas subieron a 38.000 llamadas diarias, la Secretaría, a pesar de que salimos de la pandemia, sostiene el mismo número de contratistas. La línea 123 no solamente cuenta con este número, sino que nos certificamos en estándares de calidad, eso quiere decir que el número de operadores puede recibir todas las llamadas”, puntualizó Sandoval.

Al cierre de esta entrevista, La W no recibió ninguna llamada de vuelta por parte de la línea de emergencia.

