“No es una amenaza”: MinInterior sobre propuesta de Constituyente del presidente Petro

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, rompió su silencio sobre la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente que lanzó en Cali el presidente Gustavo Petro el pasado viernes, intentando abrir nuevamente la puerta al diálogo con los distintos sectores políticos que tienen en la cuerda floja a las reformas del Gobierno Nacional.

El jefe de la cartera política intervino ante la Plenaria del Senado defendiendo que se abra la discusión, según dijo, para “completar acciones” de la actual Carta Política y no para reemplazarla.

“No significa una amenaza, entre otras cosas porque el señor presidente ha sido muy claro: si aquí tenemos que analizar los alcances de una Asamblea Nacional Constituyente que no será ni para suplantar ni para terminar la Constitución del 91, que es una obra que todavía está por desarrollarse, sino para complementar algunas acciones”, dijo.

Velasco también se refirió a los cabildos abiertos que planteó el presidente como el punto de partida para llevar a cabo esa constituyente, señalando que “el ejercicio de asambleas populares de cabildos abiertos lo acepta la Constitución” y que por esa vía “a lo mejor la conclusión será que no necesitamos reformas constitucionales sino destrabar lo que está”.

Ante las críticas de varios líderes políticos, el ministro también aseguró que la reelección no sería incluida en esa discusión y que él no estaría de acuerdo con ponerla sobre la mesa.

“El presidente no está en el tema de la reelección, entre otras cosas y digámoslo bien duro, porque ese fue un elemento central frente al cual muchos coincidimos y hablamos cuando decidimos apoyarlo desde una fuerza política política diferente al Pacto Histórico. No, señor. Los que hicimos el debate respetuoso contra la reelección de Uribe no nos prestaremos para hacer un debate a favor de la reelección de nadie, porque eso evidentemente no salió bien”, manifestó.

Finalmente, el funcionario insistió en la necesidad de las reformas y pidió al Congreso que le dé al Gobierno “la posibilidad de debatirlas”.