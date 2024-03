Fracasó mesa de trabajo con sectores del fútbol para hablar de seguridad en estadios

El Ministerio del Interior, en cabeza del ministro Luis Fernando Velasco, convocó una mesa de trabajo a la que fueron invitados representantes del Ministerio del Deporte, la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol, los clubes deportivos, la Policía Nacional y Acolfutpro (el sindicato de los futbolistas profesionales), con el objetivo de dar cumpliendo a la directriz de la Corte Constitucional en su sentencia T128 de 2018 que ordena el desmonte progresivo de la presencia de Policía al interior de los estadios y que la seguridad en estos recintos esté en manos de privados, esto para que la fuerza pública pueda encargarse de la seguridad en exteriores.

Sin embargo, argumentando que sus abogados les aconsejaron no compartir espacios con los representantes del sindicato de futbolistas, ya que a la fecha se adelanta la negociación de un pliego de peticiones a instancias del Ministerio de Trabajo, los representantes de los clubes deportivos abandonaron el recinto.

“Si queremos enfrentar el fenómeno de la violencia del fútbol tenemos que convocar a todos los actores que tienen que ver con el fútbol, no podemos excluir a algunos y el Gobierno no puede aceptar que uno de esos actores diga -no me siento a hablar con el Gobierno si está otro litigo de tipo laboral que nada tiene que ver con lo que estamos hablando-”, dijo el ministro Velasco.

En la próxima reunión en la que serán convocados los mismos sectores será para el 20 de marzo, incluyendo representantes de los barristas, donde se espera construir, de la mano de la Policía Nacional, un plan que permita dar cumplimiento a la orden del alto tribunal.