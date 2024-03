Salvatore Mancuso acusó a Luis Carlos Restrepo por el homicidio de Vicente Castaño

Salvatore Mancuiso, Luis Carlos Restrepo y Vicente Castaño | Fotos: Colprensa / (Photo credit should read MAURICIO DUENAS/AFP via Getty Images) / Colprensa

En entrevista con el canal público RTVC, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso acusó al excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, de ser uno de los instigadores del asesinato del excomandante de las AUC, Vicente Castaño, de quien hoy su cuerpo permanece desaparecido y se llevó consigo verdades sobre la guerra en Colombia, sus responsables y propósitos.

“Hay personas que son instigadoras de crímenes. Cuando Vicente Castaño le solicitó al comisionado Luis Carlos Restrepo y al presidente Uribe, y así se lo hizo saber a través de Sabas Pretelt, que él se entregaba si se firmaban los acuerdos a los que habíamos llegado las Autodefensas, lo que sucedió fue que asesinaron a Vicente Castaño y quien estuvo detrás de esa muerte como instigador fue Luis Carlos Restrepo como representante del gobierno” afirmó Mancuso en la entrevista.

Durante la entrevista, además, volvió a hablar en contra del expresidente Álvaro Uribe, asegurando que su política de Seguridad Democrática solamente sirvió para “perpetuar” el conflicto poniendo el dedo en la llaga sobre los falsos positivos. Asimismo, que a Uribe sólo le interesaba no cerrar el proceso de ‘Ralito’, para que así la violencia continuara y seguir “vendiendo la imagen de salvador”.

“Uribe no me interesa y creo que al país tampoco le interesa, porque Uribe no fue un amigo de la paz, un amigo de la reconciliación, por el contrario, su política de seguridad democrática perpetuó el conflicto. De hecho 6.000 y pico de personas desaparecidas y asesinadas con los falsos positivos durante su gobierno dan cuenta de todas estas situaciones que se vivieron” dijo también.

Por otra parte, Salvatore Mancuso afirmó que el Clan del Golfo es un “hijo legítimo” de los incumplimientos del gobierno Uribe al paramilitarismo que se desmovilizó, recordando nuevamente, que según él, fueron traicionados con la extradición. Incluso afirmó que todos los expresidentes desde César Gaviria en adelante tienen responsabilidad en la expansión del paramilitarismo bien sea por acción u omisión.

El excomandante paramilitar, a su vez, respaldó la posición del presidente Gustavo Petro frente a la constituyente, señalando que las falencias que aún persisten con la de 1991 merecen una “revisión”.