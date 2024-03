Este es el mensaje que Laura Ojeda habría borrado para visitar a Nicolás Petro

W Radio conoció en primicia el mensaje que al parecer le obligaron a borrar a Laura Ojeda para poder visitar a su pareja Nicolás Petro en el Búnker de la Fiscalía.

El hijo mayor del presidente Gustavo Petro le dijo a sus abogados internacionales que su pareja tuvo que eliminar la publicación que hizo sobre las presuntas irregularidades que se presentaron en medio del operativo de captura que se realizó en la mañana del sábado 29 de julio, como condición para poder entrar a visitarlo mientras permaneció detenido en las instalaciones de la Fiscalía.

“El señor Víctor, en una forma ‘amenazante’, me dijo que le dijera a Laura: ‘-que quitara esa publicación de sus redes sociales o si no a ella no la dejaban entrar en el Búnker de la Fiscalía”, dijo Petro.

Pregunta el abogado

“¿El director de la investigación le manifestó eso, cuando estaba detenido en el Búnker, en qué parte?

Responde Petro

“En las oficinas del Búnker, incluso para que ella entrara a visitarme en estado de embarazo duraba hasta horas en recepción para que la dejaran pasar”.

En el mensaje que habría tenido que borrar Ojeda para poder ver a Nicolás Petro y que fue publicado el primero de agosto de 2023, describe lo que consideró como un atropello a su dignidad como mujer, pues se encontraba en el octavo mes de embarazo.

“Quiero informar a la opinión pública que el sábado 29 de julio de este año, fui atropellada en mi derecho a la dignidad como mujer, con los operativos realizados por agentes del CTI en mi residencia”.

En el mensaje, Ojeda resaltó que se encontraba desnuda y que se sintió irrespetada.

“Con la finalidad de realizar un allanamiento, los agentes ingresaron al inmueble sigilosamente a las 6 a.m., grabando con video la diligencia y yo me encontraba desnuda. No me fue respetada esa condición ni mi estado de embarazo que ya cumple 8 meses.

Además, me fueron incautados objetos personales que me son indispensables en este momento para mi vida y la de mi bebé: un dinero que me pertenece exclusivamente a mí, mi teléfono de celular con la información y contacto de mis médicos, historia clínica y demás relacionado con el embarazo y mi computador, que es mi herramienta de trabajo”.

Ojeda insistió en que se vulneraron sus derechos y que esto quedó evidenciado en el video de la captura de Petro, que se filtró hace algunos días a la opinión pública.