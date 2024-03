Festival Estéreo Picnic 2024: headliners y horarios del jueves

Kings of Lion y Limp Bizkit. Fotos: Getty Images

Desde este 21 de marzo el Festival Estéreo Picnic abre sus puertas para los asistentes al evento en el parque Simón Bolívar de Bogotá.

Son 18 artistas musicales los que se presentarán en el Festival Estéreo Picnic en el primer día, Kings of Lion y Limp Bizkit son los headliners de este jueves.

Kings of Lion

El grupo estadounidense, ganador de varios premios Grammy, es reconocido por ser una de las bandas de rock alternativo más famosa en los últimos 20 años.

La banda estadounidense se presentará en el escenario de Johnnie Walker, de 11:15 de la noche hasta las 12:45 de la madrugada.

Limp Bizkit

La banda de rock estadounidense, con un trayecto de más de 25 años, es reconocida mundialmente por éxitos como: Nookie, Break Stuff, Take Look Around, entre otros.

El grupo estadounidense se presentará en el escenario de Adidas, desde las 10:00 hasta las 11:00 de la noche.

Encuentre aquí toda la programación de los artistas, escenarios y presentaciones del Festival Estéreo Picnic 2024

Jueves 21 de marzo

Escenario Johnnie Walker

Maca & Gero. De 5:10 a 6:00 de la tarde.

De 5:10 a 6:00 de la tarde. Hozier. De 6:45 de la tarde a 7:45 de la noche.

De 6:45 de la tarde a 7:45 de la noche. Thirty Seconds to Mars. De 8:45 a 9:45 de la noche.

De 8:45 a 9:45 de la noche. Kings of Lion. De 11:15 de la noche a 12:45 de la madrugada.

Escenario Adidas

Lucas Hill. De 4:30 a 5:15 de la tarde.

De 4:30 a 5:15 de la tarde. Laura Pérez. De 6:00 a 6:45 de la tarde.

De 6:00 a 6:45 de la tarde. King Gizzard & The Lizar Wizard . De 7:45 a 8:45 de la noche.

. De 7:45 a 8:45 de la noche. Limp Bizkit. De 10:00 a 11:00 de la noche.

De 10:00 a 11:00 de la noche. Bad Gyal. De 12:45 de la madrugada a 2:00 de la mañana.

Escenario CeraVe

Buha 2030. De 5:15 a 6:00 de la tarde.

De 5:15 a 6:00 de la tarde. Leisure . De 6:45 de la tarde a 7:45 de la noche.

. De 6:45 de la tarde a 7:45 de la noche. Future Island. De 8:45 a 9:45 de la noche.

Escenario Colsubsidio