“Todos los nombramientos del presidente en el exterior se han caído”: cónsul en México

En diálogo con La W, Andrés Hernández, cónsul de Colombia en México, se pronunció acerca de la preocupación por el maltrato que han denunciado muchos viajeros colombianos al llegar a distintos aeropuertos en este país centroamericano.

Según el cónsul Hernández, los flujos migratorios de colombianos a México se han incrementado por distintas razones como los problemas sociales, económicos y políticos, entre otros.

“Las formas en las que se hacen (estos flujos migratorios) son lo que se convierte o no en irregularidad (…) esa es la preocupación que hemos visto en los últimos meses, pues grupos bastante grandes de familias viajan con paquetes turísticos proporcionados por empresas fraudulentas”, explicó.

Según las entrevistas hechas a connacionales, agregó el cónsul, estas familias “van por ciertos días, pero al momento en que llegan a hacer la verificación, los agentes migratorios en México se dan cuenta de que los tiquetes de regreso están cancelados. Es decir, se van con un vuelo, llegan a México y luego se dan cuenta de que tienen todo cancelado”.

Por ese motivo, según Hernández, sobre todo en el mes de febrero se ha duplicado la cifra de colombianos inadmitidos en este país.

En cuanto a los colombianos que viajan con todo en regla y, aún así, son inadmitidos en este país, el cónsul manifestó: “En mi gestión, logramos disminuir el número de personas inadmitidas (…) a muchos, al momento de la entrevista con el agente migratorio, los nervios les ganaban un poco. Se confunde mucho el término “inadmitir” con “deportar”, que son dos figuras totalmente distintas”.

Así, el cónsul insistió en que, durante su gestión, se llegó al punto en que “la gente ya podía viajar sin ningún problema a México”.

En cuanto a las personas que han tenido inconvenientes con agencias de turismo falsas, aseguró que “hay que trabajar desde Colombia para poder desmantelar eso”.

Por último, sobre la anulación de su cargo, Hernández confirmó que, si bien es respetuoso de la justicia, no le da la razón a la demanda en su contra por no cumplir con los requisitos.

“Durante el proceso que se llevó a cabo en primera instancia, el mismo Consejo de Estado tumbó el concepto de Función Pública señalando que estaba errado. En el de segunda instancia, queda claro que no es por los requisitos, sino porque hay una persona de carrera diplomática y consular en disponibilidad que podía ocupar el cargo. Ya el error fue una certificación de la misma Cancillería en la que se equivocaron, pero no sé si fue intencional o no, donde señalaban que no había personal disponible para ocupar el cargo”.

Así, Hernández aseguró que “todos los nombramientos del presidente en el exterior se han caído”, lo cual, para él, “deja un manto de duda sobre las personas que nombra”.