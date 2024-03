Visita de SIC a Cancillería: se llevaron información de extradiciones y trata de personas

A través de un comunicado, el Sindicato de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores expuso su preocupación por las “recientes intervenciones arbitrarias llevadas a cabo por la Superintendencia de Industria y Comercio en contra de algunos funcionarios de la Cancillería. Como organización sindical rechazamos estas acciones, ya que vulneran los derechos fundamentales de los trabajadores”, indican.

Agregan que, aunque no se oponen a las investigaciones, no están de acuerdo con que se aproveche la oportunidad para realizar tratos denigrantes y presunta violación de derechos a la intimidad y el acceso a información sensible bajo cuidado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Indican que, durante la diligencia se hicieron copias de información importante y delicada de casos de extradición, exhortos, atención a connacionales, red de trata de personas, solicitudes de refugio, entre otras.

“Esta situación no sólo pone en peligro los procesos en curso, sino también a las personas involucradas en ellos. Además, queremos señalar que se revisó un celular que no pertenece al Ministerio, sino que es de uso personal, vulnerando así los datos privados del funcionario propietario”, afirmaron.

Finalmente, instaron al respeto absoluto de los derechos de los trabajadores, así como al cumplimiento estricto del debido proceso en cualquier actuación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y de cualquier otra entidad pública.