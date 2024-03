Festival Estéreo Picnic 2024: artistas y horarios del sabado

Este 23 de marzo el parque Simón Bolívar vive el tercer día del Festival Estéreo Picnic con múltiples conciertos y actividades que ofrece el evento para los asistentes.

En este tercer día se presentan alrededor de 23 artistas en los diferentes escenarios del FEP entre ellos, los headliners Feid y Placebo

Feid

Salomón Villada Hoyos, mejor conocido como Feid o también Ferxxo, llega al FEP como uno de los artistas más esperados por los amantes del género urbano,

El colombiano se presentará en el escenario de Johnny Walker de 11:15 de la noche hasta las 12:45 de la madrugada.

Placebo

Sencillos como: Bitter End, Song to Say Goodbye o Special Needs, entre otras, son algunas de las canciones que esperan sus seguidores.

La banda se presentará en el escenario Adidas, desde las 9:45 hasta las 11:00 de la noche.

Encuentre aquí la programación de los artistas, escenarios y presentaciones del Festival Estéreo Picnic 2024

Escenario Johnnie Walker

Afro Legends , de 3:00 a 3:45 de la tarde.

, de 3:00 a 3:45 de la tarde. Fruko y Sus Tesos , de 4:30 a 5:30 de la tarde.

, de 4:30 a 5:30 de la tarde. Grupo Frontera , de 6:30 de la tarde a 7:30 de la noche.

, de 6:30 de la tarde a 7:30 de la noche. M.I.A ., de 8:30 a 9:30 de la noche.

., de 8:30 a 9:30 de la noche. Feid, de 11:15 de la noche a 12:45 de la madrugada.

Escenario Adidas

Laurél , de 2:15 a 3:00 de la tarde.

, de 2:15 a 3:00 de la tarde. Lolabúm , de 3:45 a 4:30 de la tarde.

, de 3:45 a 4:30 de la tarde. Poolside, de 5:30 a 6:30 de la tarde.

de 5:30 a 6:30 de la tarde. Blessd , de 7:30 a 8:30 de la noche.

, de 7:30 a 8:30 de la noche. Placebo , de 9:45 a 11:00 de la noche.

, de 9:45 a 11:00 de la noche. Tornall, de 12:45 de la madrugada a 1:45 de la mañana.

de 12:45 de la madrugada a 1:45 de la mañana. Tainy, de 2:00 a 3:00 de la mañana.

Escenario CeraVe

More, de 3:00 a 3:45 de la tarde.

de 3:00 a 3:45 de la tarde. El Kalvo , de 6:30 a 5:45 de la tarde

, de 6:30 a 5:45 de la tarde Dillom , de 6:30 de la tarde a 7:30 de la noche.

, de 6:30 de la tarde a 7:30 de la noche. Saiko , de 8:45 a 9:45 de la noche.

, de 8:45 a 9:45 de la noche. WhoMadeWho, de 12:45 de la madrugada a 2:00 de la mañana.

Escenario Colsubsidio

Homie!, de 3:45 a 4:30 de la tarde.

de 3:45 a 4:30 de la tarde. Penyair, de 5:15 a 6:15 de la tarde.

de 5:15 a 6:15 de la tarde. Swing de Sachá , de 6:30 de la tarde a 7:30 de la noche.

, de 6:30 de la tarde a 7:30 de la noche. The Blessed Madonna, de 7:30 a 9:30 de la noche.

de 7:30 a 9:30 de la noche. Kaputt Takeover , de 9:30 de la noche a 12:30 de la madrugada.

, de 9:30 de la noche a 12:30 de la madrugada. Nuclear Digital Transistor , de 12:30 de la madrugada a 1:30 de la mañana.

, de 12:30 de la madrugada a 1:30 de la mañana. Kittin, de 1:30 a 3:00 de la mañana.