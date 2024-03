No pueden tachar mi vida profesional diciendo que soy amiga de Petro: Ángela María Robledo

La psicóloga, docente y nueva integrante de la Junta de Ecopetrol, Ángela María Robledo, pasó por los micrófonos de W Fin De Semana para hablar de cómo será su labor en una la petrolera colombiana.

“La verdad es que me llaman a participar en Ecopetrol, la empresa más importante de Colombia. Es clave que sea más productiva, eficiente y sostenible”, dijo.

“Una de mis tareas en el Congreso fue el sistema nacional de cuidado y el primer principio ético de Ecopetrol es el cuidado de la naturaleza, del agua”, añadió.

A propósito, mencionó que tiene mucho por aprender, pero también mucho por aportar gracias a sus 40 años de experiencia. “Por donde he pasado ha quedado una huella de una tarea colectiva”.

¿Se va a politizar Ecopetrol?

Ante los cuestionamientos por su elección como integrante de la junta de Ecopetrol por supuestamente ser amiga del presidente de la República, Gustavo Petro, Robledo respondió.

“A mí no me pueden tachar 42 años de vida profesional diciendo que soy amiga de Gustavo Petro, tengo una trayectoria intachable de dirección (…). No soy amiga de Petro, he trabajado con él y admiro la tarea que hace, pero se debe transformar una sociedad que transita a un mundo de cambio climático, ese un trabajo netamente político”, afirmó.

Finalmente, señaló que no le ofende que le digan que es una política, pues destacó que también es una académica que aportará al trabajo de Ecopetrol.