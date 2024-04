Al Oído: Otty Patiño y un nuevo tiro al pie llamado desfachatez

Arrancamos con el comisionado de Paz, Otty Patiño, quien en unas declaraciones bastante desafortunadas le dio la bienvenida a la creación del nuevo bloque de las disidencias, es decir un nuevo actor del conflicto que evidencia lo que hemos venido advirtiendo; las disidencias se están fortaleciendo y expandiendo.

¿Por qué estamos al oído de ese comentario?

Si bien el anuncio de las disidencias de la conformación de un nuevo bloque no tiene una repercusión en las fuerzas ilegales que exhibe, sí genera una preocupación, porque se supone que en un Estado Social de Derecho se debe garantizar seguridad y justicia, por eso que al alto comisionado para la Paz le parezca bien que se cree un nuevo bloque en las disidencias, es vergonzoso-

Arrancando por el análisis de la lógica de su comunicación, utiliza una narrativa de cercanía y menciona que “tienen todo el derecho de hacerlo”, olvidando la dignidad que representa y que en un Estado legítimo esto no es posible.

Hay que recordarle al doctor Otty que eso no es para felicitar ni dar bienvenida y mucho menos están en derecho de nada, lo que deberían hacer es perseguirlos porque precisamente ellos no se acogieron al acuerdo final de paz, lo que planteaba ese acuerdo con las Farc, era que quienes no se acogieran debían ser combatidos y perseguidos.

Sin duda, esto es un tiro al pie en medio de una paz fallida, que según el presidente, se lograría en tres meses. Lo cierto es que ninguna paz se dará empezando porque ni le están cumpliendo al acuerdo de paz.

