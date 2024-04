¿Reorganización o expansión de disidencias de las Farc? Debate sobre nuevo bloque del EMC

El representante del Pacto Histórico Eduard Sarmiento y la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, conversaron en los micrófonos de La W sobre el revuelo que se ha desatado por el nacimiento de un nuevo bloque de las disidencias de las Farc que opera en Valle, Huila, Tolima y Quindío, y la polémica respuesta del alto comisionado para la paz, Otty Patiño.

Inicialmente, el representante Sarmiento indicó que “ya sabíamos que había presencia del Estado Mayor Central, de este grupo de disidencias reorganizándose y la bienvenida no es a nuevos actores de la guerra sino al proceso de reorganización de las estructuras al interior de esta línea de las disidencias”.

Añadiendo que es importante reconocer los actores en cada región, “varios frentes o bloques de la organización del EMC vienen solicitando que se mantenga el cese bilateral del fuego en otras regiones, para eso se requiere organización, responsabilidades claras y delimitaciones de quiénes hacen parte de las estructuras en las regiones”.

Además, el congresista dejó claro que el alto comisionado no le dio la bienvenida a la nueva estructura, “no se le está dando la bienvenida a nuevos enemigos, esa organización del bloque es un reajuste de la estructura”.

Para finalizar su intervención, Sarmiento puntualizó que “este Gobierno no cree de manera ilusa en los procesos de paz, todos apuntan a desescalar la violencia en el país, es claro que no todos son actores iguales”.

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal fue tajante al mencionar que “lo que está haciendo este Gobierno es usar la excusa de la paz como lo hizo Santos, suena tan bonito, el que se atraviesa es el señor de la guerra, el que pida autoridad no quiere la paz. Ya estamos cansados, mamados como colombianos, no puede ser que el Estado colombiano renuncie a la obligación de proteger a los colombianos”.

De igual manera, resaltó que llamar a este grupo Estado Mayor Central es darle un reconocimiento que no tienen, “es darle un poder del que carecen, estos son unos traquetos puros peleándose por un territorio. Santos nos dejó maniatados para erradicar la coca, consecuencia que tenemos hoy”.

Por último, Cabal comentó que soñar con la paz “es muy bonito, pero no puede ser que vivan en contra de la realidad (…) este es un Gobierno que prefirió entregarnos a la criminalidad con la excusa de la paz. Si no reaccionamos todos exigiéndole al Gobierno que tiene que actuar, no vamos a tener país en dos años”.

Escuche la entrevista completa a continuación: