Presidenta Dina Boluarte cambió a seis miembros del gabinete por escándalo de relojes

La mandataria peruana, Dina Boluarte, cambió al exministro del Interior Víctor Torres y otros cinco miembros del gabinete, después de los sucesos del último fin de semana que incluyeron el allanamiento a su casa y a Palacio de Gobierno por el caso de los relojes de lujo Rolex, en un intento por asegurar el voto de confianza del Congreso.

El saliente ministro Torres renunció al cargo después de haber sido cuestionado por la participación de agentes de la Policía Nacional en el allanamiento de la casa de Boluarte, como parte de la investigación fiscal en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

“A mí no me ha botado ni me han censurado (en el Parlamento), yo me voy tranquilo”, declaró Torres al abandonar la sesión del lunes del Consejo de Ministros.

Torres dijo que tenía motivos familiares de salud para renunciar al cargo, pero pidió a la prensa dejar a Boluarte ejercer la presidencia de la República, ante los reclamos para que ofrezca explicaciones sobre los relojes de lujo que luce en las ceremonias oficiales.

En reemplazo de Torres, la jefa de Estado tomó el juramento al general en retiro de la Policía Nacional, Walter Ortiz Acosta, quien fue Director General de la Dirección General Contra el Crimen Organizado del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior.

Junto a Ortiz, la mandataria tomó el juramento a Morgan Quero Gaime como ministro de Educación, a Ángel Manuel Manero Campos como ministro de Desarrollo Agrario y Riego, y Sergio González Guerrero en Producción.

Asimismo, a Elizabeth Galdo Marín como ministra de Comercio Exterior y Turismo, y a Angela Teresa Hernández Cajo como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

El cambio de ministros se produjo dos días antes de que el primer ministro, Gustavo Adrianzén, acuda al Congreso para pedir su voto de confianza, razón por la cual la mandataria aceleró la reconformación del Ejecutivo escasas horas después de la salida de los ya exministros.

Por otro lado, Boluarte, desautorizó un recurso de Habeas Corpus que había presentado un abogado para anular las órdenes del allanamiento que se realizó durante la madrugada del sábado en su vivienda y en el Palacio de Gobierno de Lima, como parte de la investigación de sus relojes de lujo no declarados.

El recurso, que fue presentado por un abogado identificado como Marcos Riveros, fue rechazado mediante un documento enviado por la defensa de la gobernante al Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Lima.

“En mi calidad de supuesta ‘beneficiaria’ del presente recurso interpuesto oficiosamente, acudo a su despacho a fin de desautorizar la presente solicitud de Habeas Corpus, puesto que no conozco al abogado Marco Riveros Ramos, no es parte de mi defensa y no lo he autorizado ni directa ni indirectamente a hacerlo”, enfatizó.

La gobernante solicitó el domingo a la Fiscalía de la Nación que se adelante la fecha en que debe brindar su declaración sobre el llamado ‘caso Rolex’, que ha sido programada inicialmente para el próximo viernes.

El abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, envió una carta en la que solicitó al Ministerio Público que esa declaración sea tomada “de forma inmediata, a efectos de esclarecer lo más pronto posible los hechos, materia de investigación”.