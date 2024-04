Al Oído: Revanchismo los lleva a improvisar con el sistema de salud, ¡son vidas, paren!

Hoy estamos Al Oído de los cuidados intensivos del sistema de salud del país.

Frente a los ojos de todos, el revanchismo cada día lleva a más daños colaterales. Lo que sucede en Colombia no es de un Gobierno en contra de un sector político o de los empresarios, es en contra de un país.

En EPS Sanitas son 800.000 pacientes crónicos que hoy no saben qué va a pasar con ellos. No es una EPS perfecta –claro, ninguna lo es–, pero sí prestaba un buen servicio, incluso de los mejores. Ahora pasa a las manos de un Gobierno que no es capaz de dar la cara y responder frente a semejante decisión.

Hace un año exactamente, la exministra de Salud, Carolina Corcho, lo había advertido cuando dijo “hay que crear un caos”. Aunque muchos no lo creíamos, hoy ya lo empezamos a ver.

La intervención de Sanitas despierta angustias por los criterios con los que se deciden. Muchos dicen “pero el expresidente intervino más de 10″, sí, pero los criterios no eran por revanchismo.

Es inevitable que esto no nos recuerde lo que sucedió en la Alcaldía del hoy presidente Gustavo Petro, cuando el mandatario le quitó el manejo de las basuras a los privados para administrarlo desde el Distrito. Como píldora para la memoria, les recuerdo que, a los cinco días, Bogotá tuvo un colapso de basura en ese entonces. Ojalá que esto no sea la crónica de una muerte anunciada.

Cosas que no se entienden: ¿por qué si la Nueva EPS tiene más PQR que Sanitas no la intervienen?

El problema tiende a empeorar: son varias las EPS que han presentado molestias por incumplimientos de pagos del Gobierno en presupuestos máximos. Se está abriendo un hueco enorme, que es una cadena que solo desata una crisis en la que se afecta desde la EPS hasta la clínica, el médico y el usuario.

¿Entonces la salud era perfecta? Por supuesto que no. En Colombia se puede mejorar el sistema de salud, pero no pueden existir cambios para afectarlo.

Desde 1991, el sistema de salud ha marcado la evolución social de desarrollo de nuestro país y nuestro sistema es uno de los mejores del mundo. Sí, aunque les digan lo contrario. A los egos y el revanchismo político los mueve una narrativa cargada de odio por el que piensa diferente, la cual afectará las vidas de muchos.

Otros aún dicen: frescos, eso no va a pasar nada.

Cada día empeoramos más, cada día el presidente se radicaliza más.

Al Oído nos dijeron que ni se debe intentar hablar con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo o el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, dicen que hasta la otra semana les sugieren salir en medios.

Ahí es donde uno se pregunta: ¿quién maneja la estrategia de este Gobierno y sus comunicaciones? Nada peor que esperar tanto para responder, eso solo aumenta el ruido y evidencia que no tenían mensajes claros ni acciones. Eso lo deberían tener antes del anuncio.

Les recomiendo que cambien de estrategia y salgan antes. ¡Es un error!