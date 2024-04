Contraloría pide solucionar asunto de fondo frente crisis energética por nivel de embalses

En medio de la crisis por los bajos niveles de los embalses que tienen en alerta el abastecimiento de energía en el país, la Contraloría General pidió solucionar el asunto de fondo que es contar con la suficiente oferta de energía y gas natural para garantizar la demanda de los próximos años.

“Le preocupa sobremanera a la CGR que se esté pensando solo en el tema coyuntural de El Niño y que no se esté solucionando lo de fondo que es contar con la suficiente oferta de energía y gas natural para garantizar la demanda de los próximos años, pues no hacerlo no solo afectará al sector energético, sino al bienestar del país”, señala el ente de control.

Asimismo, pidió que se evalúe la posibilidad de diseñar un mecanismo legal transitorio que le dé mayor celeridad a los proyectos nuevos de generación que estén en condición de suministrar energía y que se agilicen los trámites, entre ellos los de conexiones a los proyectos disponibles.

Esto, debido a que la oferta de energía eléctrica actual no supliría la demanda y, por lo tanto, señala que en los próximos 4 años se requiere una capacidad instalada en funcionamiento de al menos un proyecto del tamaño similar a Hidroituango.