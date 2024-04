Agitado debate en la Cámara por contratación del ICBF

Congreso de la República: Foto: Daniel Garzón Herazo / NurPhoto via Getty Images / Daniel Garzon Herazo

La Plenaria de la Cámara de Representantes adelantó este jueves un debate de control político a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, ante denuncias de presuntas irregularidades en contratos para la atención de la primera infancia.

La citación fue liderada por congresistas de varios partidos, entre ellos el liberal Julián Peinado, quien pidió claridades sobre varios temas, empezando por cambios que se habrían dado a última hora en el manual de contratación del ICBF, aparentemente para favorecer a determinados interesados.

Según el representante, se estarían presentado informes de adjudicación con diferentes ganadores, algunas empresas habrían ganado contratos pese a tener menor puntaje que otras y habría falsificación de documentos de algunos proponentes que ganaron mostrando experiencia de otros como propia.

Una vergüenza lo que hacen ahora. La dirección de @AstridElianaC cambió las reglas de contratación de servicios integrales de atención a la primera infancia en el @ICBFColombia. El resultado lo estamos viendo ahora, y no puede ser peor con niños que llevan 90 días sin atención… pic.twitter.com/bvmigItTF5 — Julián Peinado (@JulianPeinadoR) April 4, 2024

En la sesión, que se levantó por falta de quórum sin que la directora alcanzara a responder, hubo momentos de alta tensión por cuenta de reclamos que surgieron desde el Pacto Histórico a algunos de los citantes, a quienes señalaban de estar adelantando el debate como una supuesta retaliación por la pérdida de cuotas políticas del ICBF en las regiones.

Los representantes María del Mar Pizarro y Alejandro Ocampo, del Pacto, acusaron a Erika Sánchez, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, de tener supuestas motivaciones políticas.

“El partido de Rodolfo Hernández hablando de corrupción, donde un clan político maneja en Santander durante los últimos 20 años el ICBF y una de las citantes aparece en medios de comunicación: esto es el mundo al revés. El partido del condenado, al que le hicieron campaña, ¿va a venir a hablar acá de honestidad? (….) No les importan los niños, sino la presión política para defender los contratistas”, precisó Ocampo.

Ante esa intervención, Sánchez respondió calificando al congresista del Pacto de “bruto, ignorante y testarudo” y afirmó que la denuncia que interpusieron en su contra en la Corte Suprema de Justicia por supuestas presiones a contratistas del Instituto en Santander para que votaran por ella fue archivada.

“Están muy desactualizados porque esa denuncia llegó a la Corte y me absolvieron porque no encontraron ninguna situación. Revisen mis pasivos y activos a ver si me convertí en una millonaria en la contratación. Es absurdo que venga a decir que porque hice parte de una lista cerrada, de un grupo significativo de ciudadanos y una persona que condenaron por corrupción, yo sea corrupta. Entonces él es el corrupto que hace parte de un partido donde está Olmedo (López), donde está Nicolás (Petro) investigado y otra serie de situaciones”, precisó.

La directora Cáceres, entre tanto, reclamó a través de un comunicado porque no se le permitió intervenir.