Hoy, en Salud y Algo Más: Dermatitis y Endometriosis

Hoy, en ‘Salud’, resolvimos las dudas sobre la dermatitis atópica con la dermatóloga Ángela Londoño y, en ‘Algo Más’, presentamos el abecé de la endometriosis.

SALUD

Según explica la Mayo Clinic, “la dermatitis atópica es una afección que hace que la piel se seque, pique y se inflame. Es común en los niños pequeños, pero puede manifestarse a cualquier edad”.

Así mismo, enfatizan que esta enfermedad es crónica y suele empeorar periódicamente. Puede provocar irritación, pero no es contagiosa. En ese sentido, la dermatóloga Ángela Londoño habló en los micrófonos de Salud y Algo Más para profundizar sobre el tema.

“Cuando hablamos de dermatitis hablamos de un término genérico, se refiere al cambio de lesiones rojas a descamación y que pican, pero dermatitis pueden ser muchas: de contacto, numular, y atópica, entonces la más comunes son las atópicas”, dijo la dermatóloga.

Por otro lado, la experta se refirió a la diferencia entre alergias y dermatitis:

“Cuando hablamos de alergia hablamos de que hay una sensibilización a algo. Una persona es alérgica, por ejemplo, a la picadura de abeja: se sensibilizó a ese veneno y cuando lo pican hay una reacción”, dijo.

Así que “hablar de alergia incluye un conocimiento previo a nuestro sistema inmunológico, pero alergia no es dermatitis, tener dermatitis no quiere decir que yo sea alérgico a algo, no implica tener una sensibilización previa a alguna sustancia o producto”.

Adicionalmente explicó que “cuando hay un paciente, llámese niño o adulto, que tiene una serie de lesiones lo primero que hay que indagar es la periodicidad de esas lesiones y el patrón porque eso permite una clasificación”.

Explicó que “si es un niño y la madre nos cuenta que esas lesiones le pican y le salen en las mejillas o en el pañal ya estamos ante una dermatitis atópica. En los niños ya escolares puede ser en los pliegues y de adultos en los pies y manos”. Y en ese sentido, que en el caso puntual de esta enfermedad “hablar de cura no es posible, en este momento hablamos de control”.

La doctora también mencionó que la parte emocional y psicológica tiene impacto en esta enfermedad, pues quien la padece puede inducir a otros estados como ansiedad. “Nuestro sistema inmunológico responde muy fácil cuando estamos ante este tipo de situaciones”.

ALGO MÁS

La Organización Mundial de la Salud, OMS, explica que la endometriosis es “una enfermedad en la que, en la parte exterior del útero, crece un tejido similar a la mucosa interior del útero que puede causar un dolor intenso en la pelvis y dificultar que se consiga un embarazo”.

Por esta razón, en los micrófonos de Salud y Algo Más habló el ginecólogo Camilo Libos, quien profundizó sobre el tema.

“El endometrio se conforma de dos estructuras, el endometrio se sale del útero y se puede pegar en las trompas, ovarios, el intestino y como es una enfermedad progresiva que se va alimentando de las hormonas mes a mes, puede haber riesgos de aumentar la enfermedad fuera de su sitio”, dijo el doctor en un primer momento.

Explicó además sobre el tratamiento que “la endometriosis se debe tratar de acuerdo con el sitio donde se encuentra”.

Y en ese sentido, que “la endometriosis de por lo general en personas que tienen sus trompas normales, no ligadas”.

¿Hay incapacidad para la mujer por endometriosis? ¿Cuál es el tratamiento adecuado para cada caso? Las dudas de los oyentes las encuentra en la entrevista completa.