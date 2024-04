No es un golpe al Gobierno, es para la gente humilde: Martha Alfonso por reforma a salud

No es un golpe para el Gobierno sino para los más humildes: Martha Alfonso por reforma a la salud

La representante del Pacto Histórico Martha Alfonso y la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, se pronunciaron en los micrófonos de La W sobre el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso.

De acuerdo con Alfonso, “esto no es un revés o un golpe para el Gobierno sino para la gente más humilde de Colombia, que en las regiones más apartadas no logran acceder al servicio de salud a pesar de estar afiliado a una EPS. El sistema de salud en Colombia requiere una reforma, hay que hacer ajustes de forma y estructural”.

Añadiendo que “en el marco de la ley, de la Constitución, le toca al Gobierno avanzar para poder mitigar esa crisis que está en curso que viene de tiempo atrás, le toca salir con todos los recursos ya que no se pudo por la vía democrática en el debate del Congreso”.

En cuanto a esto último, la congresista detalló que “esto no tiene que ver con una situación de conmoción interior ni con medidas excepcionales sobre la constitucionalidad del país, tiene que ver con implementar acciones que están en el marco de la ley hoy”.

Por su parte, la senadora del Centro Democrático comentó que “generar sistemas de salud no es simplemente decir que uno va a ser un buen sistema, no, es diseñarlos, es generar los incentivos, es la complejidad de construir un sistema, que evidentemente en el proyecto de ley que ellos tenían no hay ningún sistema, ahí lo que había era un par decisiones, entre otras muy equivocadas, de entregarle el control de la salud a la politiquería del país”.

Asimismo, destacó que al presidente Gustavo Petro le gusta hablar de derechos, pero no le gusta solucionar los problemas. “La actitud del presidente en este segundo tiempo del Gobierno, mientras el Congreso decía no a la reforma a la salud, el presidente vía Twitter ordenaba la implantación de la reforma recién hundida de manera inconstitucional”.

Por último, Valencia dejó claro que “aquí están detrás de los recursos de los colombianos y del control político que significa la salud”.

Escuche la entrevista completa a continuación: