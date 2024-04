Medellín cayó 2-0 en Bolivia ante Always Ready en el début en Suramericana

AMDEP9242. EL ALTO (BOLIVIA), 04/04/2024.- Julio Herrera (c) de Always Ready disputa el balón con Diego Moreno (i) de Independiente este jueves, en un partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana entre Always Ready y Independiente Medellín (DIM) en el estadio Municipal Villa Ingenio en El Alto (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas / LUIS GANDARILLAS ( EFE )