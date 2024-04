MinTransporte anuncia revisión de tarifas de peajes en Córdoba

Montería

El ministro de Transporte, William Camargo, lideró una mesa de trabajo desde la ciudad de Montería, donde hizo varios anuncios el pasado 4 de abril. Entre estos, se comprometió a revisar las tarifas de peajes que, en el caso de Córdoba, han generado alteraciones del orden público tras los bloqueos de vías que han promovido transportadores para exigir tarifas diferenciales.

Actualmente, en Córdoba hay ocho peajes muy cerca el uno del otro. En ese sentido, se han disparado aún más las quejas en el departamento.

“La discusión de por qué fueron ocho y no cuatro peajes, no nos corresponde, lo que tenemos es que revisar cómo con esa distribución de recursos hacemos el mantenimiento necesario y revisamos de esa disposición adicional de recursos que puedan quedar ahí…qué obras complementarias vamos a desarrollar que es lo que se está acordando con las concesiones, sin desconocer que hay iniciativas privadas que también estamos revisando, pero que inicialmente no consideramos convenientes porque aumentan el número de peajes y el costo de los mismos”, explicó el funcionario.

“Obviamente hay una resistencia de las comunidades frente al tema de peajes que estamos buscando disminuir, pero hay mecanismos alternos que el Estado ya encontró”, agregó el funcionario.

El ministro se comprometió a abordar este tema con prontitud en colaboración con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), respondiendo así a la preocupación planteada por la gobernación y los municipios cordobeses.

Por otra parte, en Córdoba se destacó que “una de las principales iniciativas respaldadas por el MinTransporte es el modelo de financiación 50/50 propuesto por el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara para la mejora de las vías terciarias. Esta estrategia, que implica una cofinanciación entre la gobernación, los municipios y el gobierno nacional, recibió una respuesta positiva y el compromiso de apoyo por parte del ministro, quien se comprometió a garantizar los recursos necesarios, incluyendo la adquisición de maquinaria amarilla para agilizar las obras”.

En ese sentido, se anunció un nuevo encuentro con MinTransporte para el próximo mes de mayo del año 2024 en el departamento de Córdoba.