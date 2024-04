“No habrá alto al fuego sin el regreso de rehenes”, dice Netanyahu tras 6 meses de guerra

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reunido con su gabinete de guerra. Netanyahu reiteró este domingo, cuando se cumplen seis meses de guerra en la Franja de Gaza, que no habrá un acuerdo de tregua si no vuelven a casa los 133 rehenes que siguen en manos de Hamás, y añadió que Israel no cederá ante las "exigencias extremas" de los islamistas. EFE / Gobierno de Israel / Gobierno de Israel ( EFE )