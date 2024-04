A qué hora inicia el Eclipse Solar hoy 8 de abril 2024: Hora Colombia y recorrido

Este 8 de abril, el mundo presenciará uno de los fenómenos astronómicos más relevantes: el eclipse solar total, un evento que “ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente la cara del astro”, explica la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). En ese sentido, el cielo se oscurecería parcial o totalmente dependiendo de la zona en la que se ubique; además, si las condiciones meteorológicas son buenas, las personas tendrán la oportunidad de ver la atmósfera exterior del Sol.

Es fundamental indicar que durante el acontecimiento, los ciudadanos deben hacer uso de gafas especiales para no dañar significativamente la vista y, solo podrán retirarlas cuando la Luna bloquee en su totalidad al Sol, pero esto solo será por un periodo momentáneo, según lo señalado por dicha entidad gubernamental.

Así se puede ver el eclipse de manera segura

De acuerdo con lo informado por la NASA, para ver el eclipse solar total del 8 abril es indispensable contar con diversos elementos, así como seguir con varias recomendaciones:

No ver el eclipse por medio de una cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico que no tenga un filtro solar especial.

telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico que no tenga un filtro solar especial. Usar gafas, anteojos o visores fabricados especialmente para eclipses, estos se pueden conseguir en tiendas especializadas, entre otros.

estos se pueden conseguir en tiendas especializadas, entre otros. No emplear gafas comunes de sol, pues no cuentan con los filtros necesarios.

pues no cuentan con los filtros necesarios. Revisar previamente que el objeto a utilizar no tenga el filtro roto o averiado.

Para quienes no cuenten con ningún elemento de protección, la NASA recomienda “usar un método de observación indirecta”, es decir, haciendo un proyector con una caja de cartón, tal como se elaboró para el eclipse del 14 de octubre.

Además de todo esto, también deberá complementar con el uso de bloqueador solar debido a la cantidad de horas a las que se expondrá por ver el eclipse; en ese sentido, lo ideal será llevar consigo un sombrero y ropa que lo cubra en su totalidad.

Recorrido del eclipse solar total del 8 de abril

Para esta oportunidad, el recorrido del eclipse solar total pasará principalmente por el norte del continente americano, es decir, atravesará México, Estados Unidos y Canadá, donde se verá con mayor fuerza; sin embargo, en Honduras, Cuba, República Dominicana, Jamaica y Costa Rica, se observará en una menor medida.

Ahora bien, para el caso de Colombia, algunas entidades como ‘Time and Date’, empresa usada por diversas universidades para investigaciones climáticas, indica que en la parte norte del país, específicamente en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y La Guajira, apenas se alcanzará a ver con una oscuridad del 1.33 %.

¿A qué hora inicia el eclipse solar hoy 8 de abril?

Los ciudadanos que se encuentren al norte de América, comenzarán a ver el eclipse desde las 9.51 a.m. hora de México, es decir, a las 10.51 a.m. (COL); no obstante, se estima que dure un promedio de dos a tres horas haciendo todo el trayecto.

Para verlo en Colombia, los ciudadanos podrán seguir la transmisión de la W Radio que empezará a las 10.30 a.m. en el canal de YouTube.