¿Amnistía para quienes han sido condenados por corrupción? Nueva propuesta abre el debate

El exsecretario de Cultura y condenado en su momento por corrupción, Luis Fernando Rosas, planteó ante el presidente de la República, Gustavo Petro, una propuesta de amnistía y perdón político para personas condenadas por corrupción o relación con el conflicto sin pertenecer a un tribunal transicional (JEP o Justicia y Paz).

A raíz de esto, Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, pasó por los micrófonos de La W para expresar su punto de vista sobre esta iniciativa. Según comentó, “si las personas han pagado, han resarcido, han asumido sus culpas, en algunos escenarios sí es importante dar una segunda oportunidad. Creo que el país lo necesita”.

Le puede interesar: Proponen al presidente proyecto para perdón político a responsables de corrupción

Asimismo, destacó que “aquí hay un estigma para los pospenados, para las personas que se someten a la justicia, sí sería importante para quienes han pagado ese perdón social (…) es necesario el perdón, un nuevo comienzo, con unas condiciones. Hay que dar el debate, vale la pena una segunda oportunidad y el perdón”.

En esa misma línea, el exfiscal destacó que “lo que no podemos hacer es negarnos a la discusión, mirar si pasa o no, si se hunde o no, pero hay que dar el debate sin lugar a discusión”.

Por su parte, el senador Ariel Ávila rechazó tajantemente esta iniciativa y dejó claro que no la respalda. “Este es un proyecto vergonzoso y eso obedece a que como no hay un marco jurídico todavía para el sometimiento, pues todo el mundo está promoviendo cosas muy estúpidas”.

De igual manera, el congresista destacó que las amnistías aplican en zonas de conflicto, en dictaduras o en países en transición “y solo se permiten bajo una circunstancia de aliviar el dolor que tiene un territorio, pero eso no se puede usar indiscriminadamente”.

Ávila también mencionó que “ese perdón generalizado que busca esa ley no guarda relación con ninguna sentencia de la Corte Constitucional sobre los temas de delitos, así que no es viable. Ideas como estas son una locura”.

¿Quiénes están detrás de este proyecto?

Sobre este punto en específico, el senador Ávila comentó que son muchas las personas las que están moviendo esta idea, “el proyecto logró un montón de firmas y esto tiene explicaciones que van por aceptar a unas personas que fueron expulsadas de Justicia y Paz, gente que quiere que les devuelvan sus derechos políticos y otros que quieren gabelas por temas de corrupción. Muchos de nosotros no vamos a acompañar ninguna de estas ideas”.

Escuche la entrevista completa a continuación: