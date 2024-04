Proponen al presidente proyecto para perdón político a responsables de corrupción

Por medio de una carta, el exsecretario de Cultura y condenado en su momento por corrupción, Luis Fernando Rosas, planteó ante el presidente de la República, Gustavo Petro, una propuesta de amnistía y perdón político para personas condenadas por corrupción o relación con el conflicto sin pertenecer a un tribunal transicional (JEP o Justicia y Paz).

“¿Si están ofreciéndole posibilidades para resarcir sus culpas a actores complejos del conflicto, por qué no hacerlo a otros sectores políticos, militares y sociales que no han sido señalados por delitos de lesa humanidad y que no comparecen ante la JEP?”, asevera la misiva.

Técnicamente el proyecto de ley que propone Rosas otorgaría facultades al presidente para otorgar perdón judicial “en los casos en que este beneficio contribuye de modo haciente a los fines de la política de paz total”.

“El efecto del perdón así concedido será la anulación de las condenas y sanciones judiciales y el archivo de las investigaciones en curso, así como el restablecimiento de los derechos políticos”, afirma el artículo segundo de la propuesta.

De hecho, según lo planteado, el presidente de la República tendrá un equipo jurídico que analizará los casos por “errores jurisdiccionales y por la instrumentalización de la justicia politizada”.

Según el proyecto, las personas que sean objeto de perdón tras su participación en delitos contra la administración pública y el erario resarcirán lo que robaron o se perdió, para así levantarse las inhabilidades.

De acuerdo con la iniciativa, quien incumpla y nuevamente se vea inmiscuido en esos hechos le serán revocados los beneficios.

