Propuesta de perdón político para corruptos, sin ambiente en el Congreso

Congreso de la República: Foto: Daniel Garzón Herazo / NurPhoto via Getty Images / Daniel Garzon Herazo

La propuesta de un grupo de organizaciones sociales de conceder amnistía a personas procesadas por delitos contra la administración pública, la cual fue entregada al presidente Gustavo Petro para su análisis, no cuenta con respaldo en el Congreso de la República, donde tendría que tramitarse.

La W consultó a congresistas de varios partidos políticos, quienes consideran inconveniente e inviable la posibilidad de aprobar una reforma a la Constitución que termine concediendo perdón presidencial a corruptos.

El senador Ariel Ávila, uno de los legisladores que más conocen de conflicto, considera que una justicia transicional sólo se puede crear en la resolución de un conflicto y no como premio para quienes se roban los recursos públicos.

“Es un proyecto es vergonzoso y eso obedece a que, como no hay marco jurídico para el sometimiento, todo el mundo está proponiendo cosas muy estúpidas. En las amnistías y todos estos tipos de figuras aplican en zonas de conflicto, de dictaduras en países en transición y no se pueden utilizar indiscriminadamente para el robo de un celular o para actos de corrupción. Eso no hay cómo pase”, explicó.

Desde la oposición, entre tanto, la representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, aseguró que se trata de un proyecto que “no tiene ni pies ni cabeza” por lo cual no tendría futuro.

“Quisiera ver en el Congreso quién se le mida a defender este tipo de iniciativas, de buscar perdón político para las personas condenadas por corrupción, además porque otorga facultades extraordinarias para conceder este tipo de perdón y creo que aquí ese el problema de tener un gobierno que está promoviendo todo el tiempo la impunidad y los beneficios para los delincuentes”, precisó.