No estoy de acuerdo: Antonio Correa sobre perdón político a responsables de corrupción

Recientemente, el exsecretario de Cultura y condenado en su momento por corrupción, Luis Fernando Rosas, planteó ante el presidente de la República, Gustavo Petro, una propuesta de amnistía y perdón político para personas condenadas por corrupción o relación con el conflicto sin pertenecer a un tribunal transicional (JEP o Justicia y Paz).

A propósito de esto, el senador Antonio Correa habló para los micrófonos de La W para dar su opinión sobre esta propuesta.

De acuerdo con el congresista, “lo único que es cierto es que he radicado un proyecto de ley, el 209, que busca modificar la ley 975 de 2005 de justicia y paz y que tiene dos objetivos. El primero, establecer un límite temporal para el cierre de procesos penales para que no tengamos que esperar 74 años, en especial las víctimas, para conocer la verdad, el derecho a la reparación y que exista una efectiva justicia”.

El segundo objetivo, según mencionó, es “ampliar el ámbito de competencia de esta ley de justicia y paz para facilitar los procesos de paz y la reincorporación a la vida civil de los miembros de las estructuras armadas organizadas”.

Asimismo, respondió tajantemente que no apoya la amnistía y perdón político para personas condenadas por corrupción. “No estoy de acuerdo. No hemos sido capaces de construir en consenso una reforma a la salud y vamos a colocarnos de acuerdo en perdonar la ilegalidad”.

Por último, indicó que “el país tiene que dejar de lado la polarización, buscar caminos de unidad, pero eso de dar facultades para una amnistía creemos que no es el momento”.

Escuche la entrevista completa a continuación: