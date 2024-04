Crisis en U. Rosario: académicos hacen llamado por el respeto hacia comunidad científica

Las preocupaciones y denuncias en contra de la Universidad del Rosario no paran. Esta vez los académicos, hacen un llamado por el respeto hacia la comunidad científica y las consecuencias de algunas decisiones del rector, Alejandro Cheyne.

“Los despidos desconocen un proyecto académico a largo plazo que venía dando en algunas facultades y que se rige por las reglas de la academia internacional. La comunidad científica tiene una gobernanza compleja que se ha logrado incorporar y respetar en las universidades de calidad de todo el mundo, incluyendo muchas en Colombia y que sobrepasa la legislación laboral de cada país. Al argumentar que los despidos pueden hacerse porque ocurren en el marco legal laboral, las directivas de la universidad muestran un gran desconocimiento o a lo mejor, un desprecio por los protocolos de la comunidad académica”, así lo señaló ante los micrófonos de la W Radio el profesor Juan Fernando Vargas y quien perteneció a la facultad de Economía de la universidad.

A su vez, señala que ese desprecio se ve en que los recortes se hacen a un personal altamente calificado, pero “no en los viajes de los directivos, ni en los nuevos edificios”.

“El líder de una comunidad científica debe tener la legitimidad que lleve a esta comunidad a sentirse representada, por más autónomo que sea el rector Cheyne no debería saltarse eso. El rector nombra amigos y subalternos en la junta directiva de la universidad”.

También, la incertidumbre persiste por la gobernanza de la Universidad. Especialmente por el colegial mayor, Manuel Velasco Durán, el que sería la representación máxima de los estudiantes dentro de la colegiatura.

“¿Por qué el sistema de colegiatura pervierte la identidad rosarista? Es justamente porque el colegial mayor actual, el anterior, e incluso colegiales conocidos, comparten una historia de relación personal desde su infancia. Son personas que se conocen, que han estudiado juntos, son amigos… Entonces la verdadera pregunta de fondo es si existe una incidencia por parte de la figura del colegial mayor para la elección de estudiantes de la Universidad del Rosario para que sean escogidos y si el proceso de elección es transparente”, dijo un egresado de la institución.

De la misma manera, un profesor de la institución comenta que excolegiales ahora ocupan cargos directivos en la universidad.

“La mayoría de los estudiantes reconoce a la colegiatura precisamente porque ven que no representan realmente sus intereses y por ellos muchas veces la mayoría de los estudiantes no solo no creen en él, sino que la rechazan. Doy ejemplos concretos de cargos directivos que están ocupados por excolegiales, no de hace 10 o 20 años, sino excolegiales que lo han sido de forma relativamente reciente y que han hecho carrera en la universidad”

El profesor se refiere a la dirección de Extensión y Egresados, en donde se encuentra como directora la excolegial, Claudia Dulce Romero, y la jefatura de Regionalización en cabeza de Natali Maldonado Pineda, excolegial mayor.

“No quiero decir que los excolegiales no puedan ser empleados de la universidad en un futuro, pero que los recluten mientras que sean estudiantes o recién egresados, brinda una pésima imagen”.

La W Radio se ha encargado de recopilar cada testimonio. Lo que señalan profesores y estudiantes de la universidad es que después de las denuncias de la W Radio hay miedo. Incluso, les habrían hablado de abrir procesos disciplinarios.

Hemos tratado de tener contacto directo con el rector Cheyne y lo que nos piden desde su equipo de comunicaciones son unas preguntas para que las respondiera por escrito y que en entrevista no iba a estar. Sin embargo, de nuevo, le reiteramos la invitación para que hable ante los micrófonos de la W y le responda a la comunidad rosarista.

