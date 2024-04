Estudiantes de U. Rosario convocan asamblea y piden renuncia del rector Alejandro Cheyne

Después de las numerosas denuncias realizadas por exdirectivas, estudiantes, profesores y funcionarios en W Radio sobre la gestión del rector Alejandro Cheyne en la Universidad del Rosario, el Movimiento Estudiantil de la institución convocó una asamblea para solicitar respuestas a los despidos injustificados, gestión financiera y presunta intimidación que se presenta dentro de la universidad.

Durante la jornada se presentaron más de 200 estudiantes, quienes también pidieron la renuncia del rector.

#NoticiaW | Después de las múltiples denuncias realizadas por @WRadioColombia, estudiantes se congregan en la @URosario para pedir explicaciones a las directivas sobre despidos injustificados, presuntas intimidaciones y estados financieros. pic.twitter.com/VhUrdnaYoa — W Radio Colombia (@WRadioColombia) April 12, 2024

“Tenemos las siguientes peticiones: renuncia de Alejandro Cheyne como rector de la universidad, no sin antes una rendición de cuentas y pronunciamiento de su parte sobre la situación actual. Renuncia inmediata de colegiales y conciliares actuales, no sin antes generar un pronunciamiento de su parte sobre la situación actual. Reforma del modelo electoral dentro de la universidad, para asegurar que las voces de los estudiantes y de todos sean escuchadas y tenidas en cuenta dentro de la toma de decisiones. Finalmente, el reconocimiento y trato digno de los funcionarios de la universidad”, se lee en un comunicado hecho por el movimiento estudiantil.

Según algunos estudiantes que hablaron con W Radio, en la universidad se presenta un ambiente de miedo e incertidumbre. Algunos señalan que podrían estar abriendo procesos disciplinarios en contra de los estudiantes por manifestar sus opiniones.

“Es importante mencionar que estamos completamente en contra de la persecución académica o disciplinaria de los asistentes a la asamblea y de los estudiantes, profesores y otros trabajadores simpatizantes del movimiento en general (...) hacemos un llamando a la solidaridad de movimientos estudiantiles de otras universidades, como también a quienes hagan parte de la Universidad del Rosario para unirse a la causa”, concluyen.

¿Qué dicen los profesores?

Los académicos hacen un llamado por el respeto hacía la comunidad científica y las consecuencias de algunas decisiones del rector, Alejandro Cheyne.

“Los despidos desconocen un proyecto académico a largo plazo que venía dando en algunas facultades y que se rige por las reglas de la academia internacional”, así lo señaló ante los micrófonos de la W Radio el profesor Juan Fernando Vargas, quien perteneció a la facultad de Economía de la universidad.

Además, Vargas añadió que “la comunidad científica tiene una gobernanza compleja que se ha logrado incorporar y respetar en las universidades de calidad de todo el mundo, incluyendo muchas en Colombia y que sobrepasa la legislación laboral de cada país. Al argumentar que los despidos pueden hacerse porque ocurren en el marco legal laboral, las directivas de la universidad muestran un gran desconocimiento o a lo mejor, un desprecio por los protocolos de la comunidad académica”.

Además de los despidos injustificados, el acoso laboral, según la profesora Fátima Martínez, fue constante mientras que trabajó en la universidad.

“En ningún momento sentí apoyo de la universidad. En el momento en el que hay cambio de directivas, el apoyo desaparece. Es muy triste tener que decir que he vivido acoso dentro de una institución universitaria que he amado, más en donde he estado súper agusto y con un buen ambiente laboral. Se produce este cambio en las directivas y se produce un cambio en el trato. No he demandado, lo pude haber hecho, pero no he querido porque tengo la visa de residencia en Colombia, soy extranjera y no me apetece demandar, sobre todo ahora que estoy empezando una nueva vida en Perú. Es muy triste que tenga que decir esto de una de las universidades más prestigiosas del país”, relató la maestra.

¿Qué dicen los exdirectivos?

“Hay una cuestión de fondo que está en el medio de toda esta situación y es la estructura de la gobernanza de la universidad que existe desde la fundación misma hace 370 años. Lamentablemente esta figura ha sido tergiversada, usufructuada y capitalizada a favor de la actual rectoría. El rector utilizó la figura de los colegiales para su elección ofreciéndoles altos cargos en la universidad, chicos recién egresados con salarios, algunos, superiores a los que devengan profesores con amplia experiencia. Lamentablemente, estos estudiantes que, en teoría, son ejemplares y que deben representar los intereses de la comunidad, terminan vendiendo su voto y sobre todo la aprobación de todas las acciones del rector, Alejandro Chyne”, dice un exdirectivo de la institución.

La gobernanza de la universidad bajo la figura de los colegiales, es compleja. Son un órgano de gobierno que tiene la facultad de elegir al rector junto a los consiliarios, y elegir a los consiliarios junto al rector. Los 15 estudiantes que integran la Colegiatura, provienen de diferentes programas de pregrado y son escogidos, según la universidad, como los mejores por sus cualidades morales y de conducta. Sin embargo, para muchos es una figura cuestionable y manipulable.

W Radio ha tratado de tener contacto directo con el rector Cheyne y lo que nos piden desde su equipo de comunicaciones son unas preguntas para que las respondiera por escrito, no en entrevista. Sin embargo, de nuevo, le reiteramos la invitación para que hable ante los micrófonos de la W y le responda a la comunidad rosarista.

