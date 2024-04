Tiempo dirá quién tenía razón: Vargas Lleras a MinJusticia sobre Constituyente por decreto

Sigue la controversia entre el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el Gobierno Nacional por cuenta de la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente que puso sobre la mesa el presidente Gustavo Petro semanas atrás.

Le puede interesar “No es cierto que dejemos el cauce de la legalidad”: MinJusticia desmiente constituyente

Luego de que el jefe de Cambio Radical afirmara en las últimas horas que el plan de la Casa de Nariño sería sacar esa Constituyente a través de un decreto de emergencia, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, negó la versión. Sin embargo, Vargas Lleras respondió horas mas tarde, advirtiendo que el tiempo podría darle la razón.

“Usualmente en mis notas dominicales y en mis declaraciones hago afirmaciones y pronósticos de hechos que terminan siendo una realidad. Recientemente me he referido en varias ocasiones a la posible constituyente que, según mi criterio, este Gobierno convocará no respetando el artículo de la Constitución, sino mediante un decreto de emergencia. Mucho celebraré el estar equivocado y sólo el tiempo dirá quién tenía razón”, manifestó.