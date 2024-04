Arianna López, la colombiana que presta su voz para ‘Los padrinos mágicos’ y ‘South park’

Por los micrófonos de W Fin de Semana pasó la colombiana Arianna López, actriz de doblaje de múltiples series televisivas, como es el caso de ‘Los padrinos mágicos’, South Park, entre otros.

López relató durante la entrevista cómo llegó al sector del doblaje y de dónde salió su gusto por realizarlo.

“La verdad yo estudié teatro, actuación y conocí el doblaje porque tenía que conocerlo, yo creo que el doblaje me buscó por medio de un amigo de teatro que me habló de un taller que había y allí me habló del doblaje. Ahí empecé a averiguar y para poder hacer el taller hacían casting, así que presenté el casting y ahí empezó el doblaje”, mencionó.

En cuanto a los principales retos que tiene este sector del doblaje, la colombiana señaló que “hay que ser actor, tienes que saber interpretar, vocalizar, tener un acento neutro, tener el ritmo, porque no podemos hablar como hablamos normalmente (...) son muchas cosas juntas, que en el momento de enfrentar un personaje, pues debemos traerlo todo”.

Antes de finalizar, López narró cómo llegó a ser la voz doblada de Timmy Turner, el personaje principal de la serie televisiva ‘Los padrinos mágicos’.

“‘Timmy Turner’ llegó a mi vida porque como dicen, cuando es para ti nadie te lo quita, y ‘Timmy Turner’ pasó primero por dos actores hombres que le hicieron casting, pero fue muy chistoso porque cada uno viajó cuando ya les tocaba el casting y resulta que uno viajó a España, el otro a Nueva York y yo dije por qué no darme la oportunidad de hacer el casting y lo hice, salió solo”, dijo.

Puede escuchar la entrevista completa en el audio a continuación.