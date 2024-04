¿Qué son las vacantes desiertas en la Convocatoria del CNSC 2024? Así funcionan

La Comisión Nacional de Seguridad Civil (CNSC) es uno de los órganos autónomos e independientes del más grande nivel del estado en la que se encargan de la administración y vigilancia del trayecto de los servidores públicos.

De acuerdo con el CNSC, una vacante se declara como desierta cuando no se inscriben aspirantes, no cumplen con los requisitos de la oferta o no hayan aprobado las pruebas eliminatorias del cargo que aspiraban.

Todas las entidades que realicen los procesos de selección informarán al CNSC en caso de que exista una vacante desierta, la Comisión Nacional de Seguridad Civil evaluará si la selección se declara como desierta o no.

El acto administrativo será publicado en la página web del CNSC, en la de la entidad que realizó el concurso y en la que se convocó la oferta.

Cuando se declara la vacante como desierta, se convocará un nuevo concurso u oferta.

Estas son las vacantes que fueron declaradas como desiertas y que ahora son modalidad de concurso abierto en este 2024.

La CNSC dio a conocer que el proceso de selección que se abrió fue en la Aerocivil primera fase, incrementando a 857 las vacantes.

Inspector de la Aviación Civil, número de empleos dos y el número de vacantes es de 22 personas.

Especialista Aeronáutico, número de empleos 27 y el número de vacantes es de 47 personas.

Profesional Aeronáutico, número de empleos 98 y el número de vacantes es de 214 personas.

Técnico Aeronáutico, número de empleo 54 y el número de vacantes es de 229 personas.

Auxiliar, número de empleos 18 y el número de las vacantes es de 345 personas.

Todas las ofertas y vacantes desiertas que ahora son concurso abierto se podrán visualizar en La Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC).