Al Oído: Carlos Fernando Galán debe meter acelerador y evidenciar gerencia

El alcalde Carlos Fernando Galán ha tenido un panorama bien difícil, se sabía que sería una Alcaldía llena de desafíos, pero no ha tenido tregua. Los primeros 100 días más que para mostrar victorias tempranas nos ubicaban en la huella que tendrá un gobierno, el cual ha visto sus primeros días en medio de una ola de atracos y sicariato, que, en lugar de mejorar, sentimos que estamos ante una sin salida y cada día nuestra percepción es que estamos peor.

El alcalde logró mostrar una victoria temprana al manejar de manera correcta la crisis de los incendios forestales, pero con el Gobierno Nacional no la ha tenido fácil y el momento más difícil ha sido la crisis por el agua.

Hay quienes dicen que la comunicación del alcalde ha marcado una pauta y ha sido la ideal, en mi opinión, no. De hecho, precisamente creo que es una de las cosas que han fallado en el Gobierno, no encontrar el sello después de campaña, no lograr conectar y no generar emoción alguna.

El alcalde necesita revivir y junto a su equipo mostrar que les corre pasión por sus venas, es decir que están viviendo Bogotá. Es decir, queremos sentir que sí tenemos alcalde, que es empático y cercano.

Algunas carteras han logrado la atención y están comunicando: por ejemplo, Lucía Bastidas, que es la directora del Dadep, no ha parado, comunica y bien, que más que el espacio público para ver un cambio.

Sin duda la Secretaría de Desarrollo Económico se consolida como una de las que mejor comunica, ha sido una gran sorpresa de este gobierno. La Secretaría de Gobierno, a cargo de Gustavo Quintero, con un estilo particular, ha logrado imponer una nueva forma de relación con el Concejo y ha asumido el diálogo social.

Otras como Ambiente, Salud, Seguridad y Movilidad dejan interrogantes. Por su parte, de Planeación estamos esperando que active un plan distrital de desarrollo, para ver en qué están.

La relación con el Concejo es compleja, el alcalde ha querido mostrar y medir sus fuerzas con los cabildantes. La repartidora se acabó y las molestias políticas van a empezar. Ha gustado su narrativa lejana al populismo del presidente, pero nuevamente sigue faltando que conecte.

Más allá de lo jocoso del alcalde en los últimos días porque algunos se han demorado más en pareja en el baño, necesitamos una campaña fuerte y cercana, concientizar realmente a la ciudadanía, debe asignar un consumo mensual. Ojo alcalde, esto nos puede llevar a una crisis total.

Métale el acelerador a su administración, a la gerencia de la crisis del agua, estamos muy lejos de la meta. No se ha entendido la campaña, hay que llegar a todos los hogares colombianos y bien por el anuncio de sanciones a quienes hagan mal uso del agua y excedan el consumo.

Cerramos diciendo que parece que el presidente no se ha enterado de la crisis ambiental que se vive en Bogotá, o será que es parte de una estrategia para declarar dentro de poco estado de emergencia y ahí sí poder expedir decretos legislativos entre ellos, la nefasta idea de una constituyente.

