EE.UU. advierte que no habrá alivios de sanciones a Venezuela sin condiciones electorales

El reloj corre no solo para la elección presidencial en Venezuela. sino también para que Estados Unidos cumpla su advertencia de no renovar el alivio a las sanciones impuestas al Gobierno venezolano, que se vencen el 18 de abril, si no se implementan condiciones a la oposición para la elección del 28 de julio.

Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró este lunes, a poco más de 48 horas de que venza el plazo, que la administración Biden no renovaría la licencia que favorecen la exportación de petróleo y gas de Venezuela, al no haber avances en las condiciones electorales.

“A falta de avances por parte de Maduro y sus representantes en términos de implementar las disposiciones de la hoja de ruta, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril de 2024″, dijo el portavoz a la agencia Reuters.

Vale recordar que la administración Biden aprobó el alivio a las sanciones luego de la firma del acuerdo de Barbados, en octubre de 2023, entre las delegaciones del gobierno y la oposición venezolana en la que se establecían algunas condiciones para las presidenciales.

Sin embargo, en enero de este año Rei puso limitaciones al sector del oro luego que el Tribunal Supremo de Justicia ratificara la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado, quien ganó con más de dos millones de votos en las primarias de la coalición opositora.

Pero sí hay extensiones

Paralelamente, el gobierno estadounidense emitió este lunes, 15 de abril, una extensión de los llamados “Bonos 2020″ de Pdvsa hasta el 13 de agosto de este año.

También se conoció la extensión de la protección de la filial de Pdvsa en Estados Unidos, Citgo hasta agosto.

Esto en medio de la batalla legal que acreedores emprenden en tribunales norteamericanos para que el Estado venezolano les cumpla sentencias por expropiaciones e incumplimiento de deudas

La licencia general del Tesoro 5-O prohíbe las transacciones relacionadas con los bonos 2020 en los próximos meses ya que estaban garantizados con una parte del capital de Citgo