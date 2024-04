“La entidad ha actuado de acuerdo con las normas vigentes y con la ley”: Supersalud

Luego de la demanda interpuesta por Keralty, dueña de la EPS Sanitas, ante la Fiscalía, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, aseguró que aún no ha sido notificado y recordó que todas las actuaciones de la entidad frente a las recientes intervenciones forzosas han sido cumpliendo la ley.

“Hay que decir que la Superintendencia ha actuado de acuerdo con las normas vigentes y con la ley, y que la medida que se ha impartido en intervención forzosa y administrativa, para administrar frente a Sanitas, a Nueva EPS y a SOS, tienen toda la argumentación y el sustento jurídico para darse”, aseguró.

Uno de los sustentos de la demanda interpuesta por Keralty ante la Fiscalía es que, en medio del procedimiento de intervención forzosa a EPS Sanitas, se habrían cometido presuntas irregularidades, toda vez que argumenta que las cifras presentadas por la Supersalud no corresponden a la realidad.

El superintendente Leal aseguró que las cifras entregadas por la entidad son comprobables “por los documentos que ellos mismos entregan a la Superintendencia como agentes vigilados y por las auditorías que realiza la Superintendencia Nacional de Salud. Ninguna de las cifras que se ha dado dentro de los autos que autorizan o que dan paso a este acto administrativo son falsas”.

Luis Carlos Leal también destacó que tampoco debía declararse impedido para tomar la decisión,

“No hay ningún tipo de impedimento cuando en particular la Corte ha manifestado que se debe proteger la opinión, en particular, de actores políticos. En esa época yo era concejal de la ciudad de Bogotá, tengo derecho a expresar mi opinión y no era una opinión particular en contra de Sanitas. Si se revisan las redes sociales, era una opinión en contra de la intermediación financiera y defendiendo, de hecho, el derecho a la salud de muchas personas que se les veían vulneradas”.

Recientemente, y en medio de las visitas realizadas por la Procuraduría a la Supersalud para recopilar documentación de soporte que respalde la decisión de intervención forzosa a EPS Sanitas, el Ministerio Público resaltó que no encontró un expediente administrativo que respalde la medida.

Frente al pronunciamiento del ente de control, el superintendente de Salud aseguró que “la Procuraduría solicitó una serie de expedientes que no corresponden al expediente relacionado con los ejercicios de control que hace la Superintendencia Nacional de Salud. En ese mismo aspecto y en ese mismo sentido, se le entregó de manera oportuna y clara todos los documentos y archivos que sustentan la toma de decisión por parte de la Superintendencia Nacional de Salud frente al acto administrativo, en particular frente a Sanitas”.