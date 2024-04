EEUU cree que frenar conflicto dependerá de si Israel contraataca y cómo Irán respondería

El Pentágono consideró este martes 16 de abril que evitar una ampliación del conflicto regional en Oriente Medio dependerá de si Israel decide contraatacar a Irán y de cómo respondería ese país en dicho caso.

“Sin entrar en hipótesis, mucho dependerá de lo que suceda exactamente y de cómo podría responder Irán”, indicó en una conferencia de prensa el portavoz del Pentágono, general de brigada Pat Ryder.

La ofensiva iraní del fin de semana se produjo en represalia a Israel por el ataque contra el consulado iraní en Damasco que mató a siete miembros de la Guardia Revolucionaria iraní y a seis ciudadanos sirios, además de destruir el edificio anexo a la embajada de Teherán, que era la residencia del embajador iraní.

Todavía no se sabe cómo responderá el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El portavoz del Pentágono destacó que Estados Unidos mantiene un contacto frecuente con Israel y sus socios en la región, pero no quiso pronunciarse sobre si Washington espera que Israel le avise con antelación de esa eventual respuesta.

“En lo referente a una posible respuesta israelí, se trata de una decisión soberana que debe tomar Israel. Fueron atacados por Irán en una agresión sin precedentes con más de 300 amenazas aéreas”, recalcó Ryder.

Sí repitió, no obstante, que, aunque Washington no quiere ver una escalada del conflicto en la región, no dudará en proteger a Israel y a su personal.

“No buscamos un conflicto con Irán, pero no dudaremos en tomar la acción necesaria para proteger a nuestras fuerzas”, dijo sin querer precisar si ese llamamiento a la calma va dirigido solo a Irán o también a Israel.