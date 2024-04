Aída Victoria Merlano: “No reconozco ningún error, tampoco instrumentalicé a mi hermano”

El pasado 21 de marzo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ratificó la sentencia condenatoria que en 2022 dictó un juez del circuito en contra de Aída Victoria Merlano Manzaneda por haber ayudado a la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano Rebolledo.

Merlano Manzaneda fue condenada en septiembre de 2022 bajo el argumento de que llevó los implementos en una maleta para que su madre, quien había sido trasladada de la cárcel El Buen Pastor a un consultorio odontológico, pudiera escapar de las autoridades.

Por ese motivo, el Tribunal también determinó que el monto de la pena debe aumentar, por lo que tendrá que pasar 13 años en prisión por los delitos de favorecimiento de fuga de presos y el uso de menores para la comisión de un delito, en referencia a su hermano Esteban.

En diálogo con El Reporte Coronell de La W tras esta condena, Merlano Manzaneda sostuvo que tenía 20 años cuando sucedió este episodio y que, para interponer una medida de aseguramiento en su contra “no hubieran podido hacerlo de una forma tan violenta como lo hicieron y, simplemente, me habrían acusado del delito de fuga de presos”.

En ese sentido, indicó: “Siento que se reunieron y pensaron: ‘¿Cómo hacemos un espectáculo mediático con ella y bajar la presión de que se nos volara una persona de interés nacional? ¿Cómo hacemos para mostrar un resultado? Vamos a meterla presa, pero para eso necesitamos ponerle un delito muy grave’ (…) (escogieron) instrumentalización de menores por el único hecho de que mi hermano y yo estábamos en el mismo lugar al momento de los hechos y él era menor de edad”.

Por otra parte, sobre los hechos que sucedieron ese 1 de octubre de 2021, Merlano Manzaneda respondió: “Me queda complicado recordar la fuga porque yo no la presencié. Cuando mi mamá se tira por el consultorio, yo ya había salido de la habitación (…) lo único que recuerdo ese día fue salir con mi hermano del lugar, como siempre nos pide mi mamá que salgamos antes de que a ella la recojan porque no le gusta que mi hermano la vea esposada”.

Acerca de cómo se enteró del plan de fuga de su mamá, Aída Victoria Merlano aseguró que fue por la llamada de una amiga de su mamá cuando se encontraba en un centro comercial: “Tengo la prueba de mi extracto bancario que yo acababa de pagar ese día en el Centro Comercial Andino. Creo que había pasado como una hora desde la fuga de mi mamá y me dice: ‘Está saliendo en todas las noticias que tu mamá se fugó’”.

Sobre quién llevó la maleta con la cuerda que ayudó a la exsenadora a escapar por la ventana del consultorio odontológico, Merlano respondió: “Según el relato de mi mamá, ella se enrosca la cuerda en su cuerpo y así sale del penal (…) cuando ella entra, estaba bastante robusta y tenía una chaqueta beige encima. Luego, de repente, a lo largo de la visita, mi mamá tenía una camisa blanca y se veía mucho más delgada”.

Por otra parte, acerca de qué ha contado su madre acerca de los cómplices de la fuga y cómo esta se preparó, Merlano se abstuvo de brindar detalles al respecto.

“Evidentemente yo no voy a hablar de cómplices, a mí me encanta respirar (…) amo la vida, no quisiera yo de repente acabar por ahí en una zanja con un tiro en la frente. No me gusta hablar de gente que yo sé que es terrible”, afirmó.

No obstante, aseguró que lo único que puede decir al respecto es que la razón por la que su mamá se fugó es “porque su vida corría peligro”.

En ese sentido, sobre las personas que no han sido condenadas por este hecho, Merlano aseguró que en esas cosas no piensa: “(Pensar en) si alguien lo merece más que yo o si alguien debería estar en mis zapatos, me parece un poco intrascendente. Yo solo sé que estoy en una situación bien complicada”.

Además, sobre lo que dice su madre respecto a su condena, Merlano aseguró que la exsenadora, como a cualquier madre, “le duele todo lo que está pasando y se siente profundamente culpable”.

“Ya se lo he dicho muchas veces: No te lamentes por lo que ya pasó, no te lamentes por lo que fue. Esta circunstancia, aunque ha sido tan dura y difícil, a mí me ha enseñado muchísimo. Me ha hecho crecer como mujer, me ha dado una visión distinta del mundo y me ha dado hasta una profesión (…) en medio de lo difícil que es, a mí me ha traído más cosas buenas que malas”, indicó.

También aseguró que a su madre le parece que su condena es un exabrupto.

Sobre el proceso en su contra por lavado de activos, Merlano aclaró: “A mí no me iban a procesar por lavado de activos, sino por enriquecimiento ilícito. Son dos delitos que se parecen, pero no son iguales, porque en uno significa que identificaron a un tercero al que yo le estoy lavando el dinero –que es el lavado de activos– y en el otro, que es el de enriquecimiento ilícito, simplemente es:’ usted tiene unos ingresos, a nosotros no nos cabe en la cabeza por qué los tiene y vamos a presumir que usted se está enriqueciendo ilícitamente’. Al final, la Fiscalía no tuvo pruebas para hacerlo y ese proceso murió”.

Sobre si reconoce alguna responsabilidad sobre la fuga de su madre, Merlano repuso: “No reconozco ningún error. Tampoco instrumentalicé a mi hermano. Si yo hubiese sabido, si yo hubiese visto, si yo hubiese contemplado cómo mi mamá se fugaba, eso no es un delito. Yo no tenía la obligación legal ni moral de denunciarla, de hecho, yo no fui partícipe de esa fuga ni la orquesté, como el juez dice”.

Además, consideró que, ante una fuga de esa magnitud y con ese nivel de preparación “es absurdo pensar que una persona que estaba en la universidad y que tenía un emprendimiento de accesorios –porque yo en ese momento tenía un emprendimiento de aretes y yo misma respondí a mis mensajes– orquestara esa fuga tan cinematográfica y que yo era la mente criminal detrás de eso”.