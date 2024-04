“No hablaré de cómplices, no quiero terminar con tiro en la frente”: Aída Victoria Merlano

En diálogo con El Reporte Coronell de La W, Aída Victoria Merlano se pronunció tras la condena a 13 años de prisión por los delitos de favorecimiento de fuga de presos y el uso de menores para la comisión de un delito.

La decisión se remonta al pasado 21 de marzo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ratificó la sentencia condenatoria que en 2022 dictó un juez del circuito en contra de Aida Victoria Merlano Manzaneda por haber ayudado a la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano Rebolledo.

Merlano Manzaneda fue condenada en septiembre de 2022 bajo el argumento de que llevó los implementos en una maleta para que su madre, quien había sido trasladada de la cárcel El Buen Pastor a un consultorio odontológico, pudiera escapar de las autoridades.

Acerca de qué ha contado su madre sobre los cómplices de la fuga y cómo esta se preparó, Aída Victoria Merlano se abstuvo de brindar detalles al respecto.

“Evidentemente yo no voy a hablar de cómplices, a mí me encanta respirar (…) amo la vida, no quisiera yo de repente acabar por ahí en una zanja con un tiro en la frente. No me gusta hablar de gente que yo sé que es terrible”, afirmó.

No obstante, aseguró que lo único que puede decir al respecto es que la razón por la que su mamá se fugó es “porque su vida corría peligro”.

En ese sentido, sobre las personas que no han sido condenadas por este hecho, Merlano aseguró que en esas cosas no piensa: “(Pensar en) si alguien lo merece más que yo o si alguien debería estar en mis zapatos, me parece un poco intrascendente. Yo solo sé que estoy en una situación bien complicada”.

Además, sobre lo que dice su madre respecto a su condena, Merlano aseguró que la exsenadora, como a cualquier madre, “le duele todo lo que está pasando y se siente profundamente culpable”.

“Ya se lo he dicho muchas veces: No te lamentes por lo que ya pasó, no te lamentes por lo que fue. Esta circunstancia, aunque ha sido tan dura y difícil, a mí me ha enseñado muchísimo. Me ha hecho crecer como mujer, me ha dado una visión distinta del mundo y me ha dado hasta una profesión (…) en medio de lo difícil que es, a mí me ha traído más cosas buenas que malas”, indicó.

También aseguró que a su madre le parece que su condena es un exabrupto.

Sobre si reconoce alguna responsabilidad sobre la fuga de su madre, Merlano repuso: “No reconozco ningún error. Tampoco instrumentalicé a mi hermano. Si yo hubiese sabido, si yo hubiese visto, si yo hubiese contemplado cómo mi mamá se fugaba, eso no es un delito. Yo no tenía la obligación legal ni moral de denunciarla, de hecho, yo no fui partícipe de esa fuga ni la orquesté, como el juez dice”.

Además, consideró que, ante una fuga de esa magnitud y nivel de preparación “es absurdo pensar que una persona que estaba en la universidad y que tenía un emprendimiento de accesorios –porque yo en ese momento tenía un emprendimiento de aretes y yo misma respondí a mis mensajes– orquestara esa fuga tan cinematográfica y que yo era la mente criminal detrás de eso”.