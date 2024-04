Pdvsa puede vender gas a Colombia en 2 dólares: Pedro Tellechea, ministro de Petróleo

El ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa, Pedro Tellechea, respondió a una consulta de La W sobre la relación energética con Colombia.

En cuanto a la exportación de gas de Venezuela a Colombia, señaló que Venezuela podría vender gas a 1 o 2 dólares a diferencia de los 15 dólares que asegura lo compra Colombia actualmente.

En cuanto al gaseoducto, aseguró que puede repararse en seis meses y que el daño es del lado colombiano, responsabilizando por ello al expresidente Iván Duque.

Agregó que Pdvsa estaría dispuesta a repararlo en conjunto con Colombia y el gas se exportaría desde el estado Zulia.

“No creo que estén dispuestos (Ecopetrol) a parase por las licencias)”, dijo el ministro refiriéndose a la posibilidad de que Estados Unidos no renueve la licencia 44 que permite la comercialización de crudo venezolano.

Con relación a Ecopetrol, el ministro aseguró que “se sigue avanzando” en las conversaciones y que siguen trabajando en el cronograma establecido en las conversaciones entre los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro.

“Nosotros seguimos produciendo”

El ministro Tellechea aseguró que, a pesar de las sanciones, “no nos vamos a parar. Nosotros seguimos produciendo”.

Dio por descartado que la no renovación de la licencia 44 por parte de Estados Unidos afecte a la industria petrolera, aunque no descartó que “alguna empresa decida no venir”.

Adelantó que tienen 17 empresas interesadas en invertir en Venezuela más las negociaciones que ya tienen con Repsol y Shell, así como Chevron.

Por último, indicó que Venezuela ya estaría produciendo 900 mil barriles diarios y que la operatividad de las refinerías estaría en “50 % por la dieta” petrolera.