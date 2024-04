DIAN: ¿Qué hacer si su RUT está suspendido?

El RUT, Registro Único Tributario, es el instrumento, a partir del cual, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, identifica, ubica y clasifica a los contribuyentes (personas o entidades) que deberán realizar la declaración de renta. Además, identifica a los no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio, y a los agentes retenedores, quienes realizan actividades aduaneras de intercambio comercial, con inversionistas extranjeros.

La obtención del RUT representa varios beneficios tributarios, puesto que permite legalizar todas sus actividades comerciales, en cuanto a los tributos e impuestos, de allí la importancia de mantenerse al día.

¿Cómo saber si está suspendido en el RUT?

El Registro Único Tributario (RUT) llevó a cabo una depuración de sus listas, encontrando que casi cuatro millones de usuarios inscritos fueron suspendidos por inconsistencias en la actualización de datos obligatorios.

“A pesar de los esfuerzos de los años 2022 y 2023 para contactar a los contribuyentes y pedirles que actualicen su registro, a la fecha, no ha sido posible ubicarlos”, expuso la entidad.

Es importante destacar al tener el RUT suspendido, el usuario no podrá realizar trámites ante la DIAN, no podrá expedir facturas, no podrá solicitar costos ni deducciones y tampoco podrá presentarlo a otras entidades para contratar algún servicio, lo que resulta grave, ya que se trata de un documento clave en la declaración de renta,

Para saber si está suspendido siga el paso a paso:

Ingrese al link: https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefConsultaEstadoRUT.faces

Digite el número de su NIT o número de cédula y seleccione la opción ‘Buscar’.

y seleccione la opción ‘Buscar’. Finalmente, la plataforma le mostrará los nombres del contribuyente y el estado del RUT, ya sea activo, suspendido o cancelado.

¿Qué hacer si está suspendido en el RUT?

En caso de presentar un RUT suspendido, deberá actualizarlo para que sea habilitado de nuevo, llevando a cabo el trámite directamente con la DIAN, ya sea presencial o virtualmente.

Para ello deberá tener a la mano su documento de identidad, el correo electrónico que desea registrar y un recibo de servicio público reciente donde aparezca su dirección.

En el caso de agendar virtualmente, deberá ingresar al link https://agendamientodigiturno.dian.gov.co/Player.aspx?recurso=NavegacionDian, y seguir los pasos en ‘Solicitar cita’.