Euclides Torres negó ante Comisión de Acusación financiación a campaña Petro y contratos

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes avanzó este jueves 18 de abril en la práctica de pruebas, en medio de la investigación al presidente Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña del 2022. Además de Ricardo Roa, la Comisión escuchó en versión libre al empresario Euclides Torres, señalado de aportar dinero por debajo de la mesa.

Torres estuvo en la diligencia de forma virtual y allí negó haber entregado plata para la campaña, aunque sí reconoció que prestó apoyo logístico, según él, antes de que Petro fuera candidato.

“Los señalamientos hechos desde diferentes sectores sobre mi relación con supuestas irregularidades en la campaña Petro Presidente no corresponden con la realidad. Nunca aporté dinero a la campaña presidencial de nuestro actual presidente; solo apoyé con algunos aspectos logísticos, mucho antes que él fuera siquiera candidato”, indicó en un comunicado.

El empresario también defendió la legalidad de su patrimonio y en ese sentido rechazó las acusaciones en su contra por los contratos que estaría recibiendo del Estado como supuesta contribución por dar recursos.

“Manifiesto categóricamente que las actividades empresariales que desarrollo son resultado de décadas de trabajo honesto, consagrado e ininterrumpido, por lo cual resulta calumnioso, por decir lo menos, señalar o insinuar que me he lucrado a través de contrataciones irregulares con el Estado o que he sido beneficiado en licitaciones o contratos estatales”, agregó.