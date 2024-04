JEP cita a audiencia reservada a Otty Patiño por asesinato de excombatientes de las Farc

La W conoció que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó el próximo 8 de mayo a una audiencia reservada al Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, para tratar el continuo asesinato de excombatientes de las Farc en distintas partes del país.

Lo anterior, luego de que el Alto Comisionado, sin excusa válida, incumpliera con su asistencia a la audiencia llevada a cabo en Pitalito (Huila) el 26 de febrero sobre este tema, su delegado tampoco fuera y, en últimas, Patiño quisiera conectarse intempestivamente.

“(…) debe destacarse que, pese a la relevancia y los avances en las mesas de de esta audiencia, el Alto Comisionado para la Paz no priorizó su asistencia, no presentó una excusa válida, no emitió un acto administrativo oportuno de delegación para designar a una persona, ni envió a una persona con poder decisorio”, indicó la JEP.

Para la magistratura, que incluso discutió la posibilidad de abrirle un proceso sancionatorio a Patiño, se requiere conocer a fondo las medidas que desde las mesas de diálogos se están tomando para que los grupos armados con los que negocia el Gobierno, y principales asesinos de los exguerrilleros, detengan esos crímenes.

“(…) se acordó convocar al Alto Comisionado para la Paz a una audiencia reservada, donde pudiera proporcionar información sobre las garantías de seguridad de los excombatientes de las antiguas FARC-EP negociación instaladas”, señaló la Sección.

A la audiencia fue invitada la Corte Constitucional en el marco del trabajo que también ha estado realizando para tomar decisiones que protejan a los excombatientes de las Farc, por ejemplo, declarando el estado de cosas inconstitucional.