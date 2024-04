“No veo que se hable del ataque”: investigador en Teherán sobre respuesta de Israel a Irán

Manuel Llinás, investigador que está en Teherán, conversó con La W y dio detalles de cómo está la situación en Irán luego de que Israel lanzara un ataque contra ese país como respuesta al lanzamiento de drones y cohetes hace su territorio el 13 de abril.

Aseguró que en Teherán nadie está hablando sobre dicho ataque e incluso señaló que en redes sociales los iraníes se burlan por la magnitud de la respuesta de Israel.

“No he visto que se hable de un ataque en Teherán, fuentes oficiales dijeron que derribaron tres pequeños drones, pero no hubo daño alguno”, dijo.

“El ambiente en redes sociales más que todo es con memes, comparando la operación iraní con lo que ha sucedido hoy. Muchos en plan de hacer bromas”, añadió.