Análisis: ¿qué pasará con usuarios de TikTok si prospera la intención de vetarlo de EE.UU?

En diálogo con La W, el vicepresidente senior del think-tank CSIS, James Lewis, se pronunció acerca de la decisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de aprobar una legislación que prohibiría la plataforma TikTok en Estados Unidos si el propietario de la popular red social con sede en China no vende su participación dentro de un año.

Sobre los efectos que tiene esta prohibición, Lewis aseguró que, si bien es una forma de presionar al dueño de TikTok para que venda la compañía, asegura que ve “muy difícil que dicho veto se lleve a cabo, teniendo en cuenta la Primera Enmienda”.

Cabe recordar que la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos establece lo siguiente: “El Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de esta; ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa; ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios”.

De esta forma, sobre qué pasaría con los usuarios actuales y la plataforma misma si llegara a prosperar el proyecto de ley, Lewis explicó que, a corto plazo, nada va a pasar.

“Tiene que ir a la Corte, que es quien decide sobre eso, y eso podría tardar años. Ellos (los republicanos) realmente no quieren que los usuarios de vayan de TikTok, sino que exigen un nuevo dueño que no sea de nacionalidad china y que esta siga operando como siempre”, sostuvo.

Por otra parte, sobre si considera que TikTok realmente representa verdadero peligro para la seguridad de Estados Unidos, Lewis aseguró que la amenaza realmente no viene de TikTok sino de China.

“China recolecta información personal de la gente y no se sabe para qué lo hacen, pues hasta ahora no la ha usado. Puede suponer no una amenaza real, sino un riesgo, porque nadie confía en China”, indicó.

En cuanto a la resistencia de China de que la plataforma cambie de dueño, el experto aseguró que “no será nada fácil” que esto se haga posible.

Al respecto, explicó: “Es bastante difícil que (la plataforma) sea vendida a una persona de nacionalidad distinta a china, hay un alto chance de que se estrellen. TikTok podría hacer una oferta pública, poniéndola en el mercado en Wall Street o en Shanghái, pero no va a permitir que se venda (…) esa sería una forma de sacar a China, aunque es bastante complicado”.

Por otra parte, acerca de qué tipo de información se le estaría entregando las autoridades chinas por parte de los usuarios de TikTok, Lewis aseguró que es aquella que tiene propósitos comerciales.

“Son datos como nombre y dirección, así como la voz, la foto, los movimientos y las preferencias que tiene una persona (…) es información que se encuentra en las redes sociales para rastrear los datos con propósitos comerciales, pero en China se puede utilizar para otros propósitos”, explicó.