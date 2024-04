Multitudinaria protesta en Popayán contra el Gobierno Nacional

Habitantes de Popayán también participaron en la jornada nacional de protestas contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En esta capital, más de 600 personas se dieron cita en dos puntos de concentración: una caravana que partió desde un centro comercial del norte de la ciudad y un plantón que se convirtió en marcha en el Parque Caldas, en el centro histórico.

En este escenario participaron veteranos de las Fuerzas Militares y de la Fuerza Pública, personal de la salud, exfuncionarios del Estado, de la rama judicial y ciudadanía en general.

En términos generales, esta población rechazó las reformas estructurales y exige respeto por la Constitución Política, así como la división de poderes. Además, expresaron su respaldo a las Fuerzas Militares.

Asimismo, cuestionaron la forma en que se atiende la emergencia humanitaria en los municipios del Cauca, donde se recrudeció el conflicto armado, así como las constantes alteraciones al orden público y los bloqueos en la vía internacional Panamericana.

“Tengo familiares que tuvieron que dejar el campo por el conflicto armado”, dijo Sandra Pavón, ama de casa que participó en la jornada.

La ciudadana también explicó las dificultades que tiene la población para viajar a ciudades como Cali debido a que casi diariamente está bloqueada la carretera.

“Volaron la Panamericana y no pasa nada”, dijo.

Frente a la posibilidad de una Asamblea Constituyente, el presidente de la Asociación de Miembros de la Fuerza Pública en retiro, Carlos Ortíz, dijo que le exigen al presidente de la República respetar los parámetros establecidos en la democracia. “El motivo de la movilización es hacerle saber al Gobierno que existe una Constitución Política que enmarca el funcionamiento del Estado colombiano”, aseveró.

Por su parte, Rodolfo Casas, médico ginecólogo, manifestó que “nos preocupa la salud. Está bien que el sistema que tenemos no sea perfecto y tenga cosas que mejorar, pero no podemos acabar con lo que hemos logrado. No podemos arriesgarnos a irnos hacia un abismo”.

En la jornada de protestas también hubo voces de respaldo para la Fuerza Pública. El concejal de Popayán Jhon Ortíz explicó que no le hace bien a la institucionalidad que el Gobierno hable de los policías como cómplices de las ollas utilizadas para comercializar estupefacientes.

“A la Fuerza Pública hay que respaldarla. Nosotros como comunidad tenemos el deber de acompañarlos”, puntualizó.

Las autoridades municipales y de Policía desde el Puesto de Mando Unificado en las instalaciones del Departamento de Policía Cauca reportaron completa normalidad en las actividades de protesta.