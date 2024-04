Nicolás Maduro recibe a fiscal de CPI antes del lanzamiento de un plan de trabajo conjunto

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este lunes 22 de abril al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien llegó al país para el lanzamiento de “un plan de trabajo” conjunto entre el alto tribunal y el Gobierno, según informaron el domingo fuentes oficiales.

La reunión es la primera actividad que se conoce este lunes 22 de abril del fiscal, que también se encontrará esta jornada con el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, en el marco de su visita al país, objeto de una investigación desde noviembre de 2021 -actualmente parada, pero no suspendida- por el alto tribunal por presuntos crímenes de lesa humanidad.

La investigación quedó en suspenso, a petición de Caracas, a condición de que el Estado venezolano investigara, internamente, los supuestos crímenes cometidos durante las protestas de 2017, una tarea que la Justicia venezolana asegura estar haciendo.

En noviembre de 2022, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para retomar la investigación, al desestimar los argumentos presentados por el Gobierno venezolano para que no continuaran las pesquisas por parte del alto tribunal.

No obstante, la CPI considera que debe continuar la investigación, por lo que, en 2023, rechazó una apelación del Gobierno venezolano, que alegó que debía respetarse el principio de complementariedad, por el que el tribunal internacional complementa la justicia del país, no la sustituye, y solo puede intervenir si el Estado no investiga.

Se desconoce si, durante la visita de Khan -la cuarta desde 2021-, se abordará este asunto o si ha habido algún avance interno que no se haya dado a conocer públicamente.

La CPI, que anunció en su cuenta de X que el próximo jueves lanzará su ‘Política de Complementariedad y Cooperación’, no precisó si dicho plan guarda relación alguna con la visita del fiscal al país caribeño.