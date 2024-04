“Vengo trabajando con mucho esfuerzo para estar en la Copa América”: ‘Chicho’ Arango

Chicho Arango. Foto: Jacek Boczarski/Anadolu via Getty Images / Anadolu

Cristian ‘Chicho’ Arango es un trotamundos del fútbol. De Colombia a Portugal y México, pasando por Los Ángeles, es ahora el máximo goleador de la MLS con el Real Salt Lake.

En una entrevista con EFE, el delantero reconoció que “siempre quiere vestir la camiseta de Colombia” y que trabaja “con mucho esfuerzo” para triunfar en la MLS y convencer al seleccionador Néstor Lorenzo.

Arango atendió a EFE tras firmar un doblete en el 4-0 endosado al Chicago Fire en el Soldier Field. Su equipo vuela en la MLS. En una larga conversación, el colombiano repasó su método de trabajo, sus objetivos personales y las ambiciones de Colombia en la Copa América, en la que está encuadrada en el ‘grupo de la muerte’ con Brasil, Costa Rica y Paraguay.

Valoró positivamente su experiencia en Real Salt Lake, al que llegó en 2023 procedente de Pachuca y con el que lleva ocho goles en un sobresaliente arranque de la MLS.

Adelantó a Lionel Messi en la clasificación de máximos artilleros y no se pone límites en un equipo de alma latina en el que también están su compatriota Andrés Gómez y el costarricense Bryan Oviedo.

Pregunta: Faltan dos meses para la Copa América y viene jugando un gran fútbol ¿Está en su mente ganarse un puesto en la selección?

Respuesta: Uno siempre quiere vestir la camiseta de la selección. Vengo trabajando con muchas ganas, con mucho esfuerzo, haciendo las cosas bien. La decisión es del cuerpo técnico, pero hay que seguir trabajando.

P: ¿Qué opina del momento de Colombia?

R: El fútbol colombiano ha venido en gran crecimiento y los jugadores que nos representan por fuera también. Creo que tenemos una gran selección que viene creciendo, será importante seguirnos preparado para llegar a la Copa América muy bien.

P: Les tocó un grupo de máximo nivel con Brasil, Paraguay y Costa Rica.

R: Para quedar campeón de la Copa América tienes que ganarle a los mejores, entonces para mí es fantástico tener estos retos. Seguiremos trabajando para poder estar allí.

P: Usted viene de un gran doblete en Chicago. ¿Cómo valora su momento de forma?

R: Linda noche, por la forma en la que los compañeros asumieron el reto de jugar sin central, la forma en la que lo asumimos fue fantástica. Nos merecimos este triunfo.

Pude hacer goles y asistencias. Lo más importante fue sacar los tres puntos. Creo que el trabajo hace al jugador. Venimos trabajando muy bien, yo vengo trabajando muy bien. Me encanta mi trabajo, me encanta ir a los entrenamientos y espero seguir mejorando como jugador.

P: ¿Qué trabajo realiza para mantenerse en esta condición?

R: El esfuerzo mental es fundamental para los futbolistas, me preparo mentalmente, obviamente también te llena tener la familia cerca. Y lo otro es extra, con salud se puede trabajar.

P: El fútbol le ha llevado de Colombia a Europa y Estados Unidos. ¿Cómo valora su recorrido hasta ahora?

R: La experiencia que me ha regalado el fútbol ha sido muy bonita. Hasta hoy ha sido un lindo camino que espero seguir disfrutando.

P: ¿Quiénes fueron sus referentes en la delantera?

R: Hay muchos. Me identificaba mucho con el Kun Agüero y Falcao, siempre me he identificado mucho con ellos. Fueron grandes personajes para poderme inspirar.