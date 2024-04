Médicos en aprietos por el pago del impuesto del régimen simple de tributación

La reforma tributaria del Gobierno Petro cambió la tarifa y los anticipos que debían pagar los médicos para pagar el impuesto del régimen simple de tributación, pero la Corte tumbó ese artículo porque a ellos les dejaron unas mejores condiciones que a otras profesiones liberales como contadores, abogados, y reactivó las tarifas de la anterior reforma tributaria.

En conclusión, como los médicos habían dado anticipos menores, ahora tendrán que pagar mucho más de lo que esperaban, hasta el doble o incluso el triple, en una sola cuota.

“A los médicos les creó una categoría llamada grupo 4: personal y entidad de salud. Este grupo tenía una particularidad el valor de tributación variaba dependiendo de los ingresos entre el 2% al 5.9% y otros tenían porcentajes más altos. Algunas personas sintieron la inconformidad y decidieron demandar ante la Corte la medida que se había tomado, alegando derecho a la igualdad y en noviembre del 2023 la Corte emite un fallo diciendo que sí había un trato desigual”, señaló ante los micrófonos de la W Radio, el médico Patológico, Andrés Restrepo.

Lisandro Junco, exdirector de la Dian, aseguró que este Gobierno lo que hizo fue “sacar a los médicos y educadores a un grupo especial, volviendo complejo lo que era simple” y que la Corte tumbó el artículo porque era discriminatorio frente a otras profesiones al darles un grupo especial a los médicos.

No obstante, agregó que esta decisión lo que hizo fue revivir las normas anteriores y esto generó que se multiplicará la tarifa para los médicos y van a tener que pagar el impuesto de “un solo tajo” el próximo lunes y martes.

“No hubo capacitación; la contingencia que tuvo la Dian hace unos días no es culpa de los médicos y el problema es que no los dejan salir y tú quedaste como médico del régimen simple para el año 2024 no te dejan salir, lo volvieron obligatorio para el año 2024″, remató el abogado.