Se están involucrando en asuntos donde no nos involucramos: canciller (e) Murillo a EE.UU.

El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, se pronunció este miércoles a propósito del reciente reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación de derechos humanos en Colombia, donde aparecen mencionados Nicólas Petro y Juan Fernando Petro, hijo y hermano del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El ministro se refirió al tema en medio de un debate de control político al que asistió en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, lanzando duros cuestionamientos por esas menciones que consideró como una intromisión en asuntos que aún no han sido juzgados por la justicia colombiana.

“Siempre hemos decidido que cuando se hacen esos informes no mencionen nombres, porque afecta el buen nombre de la persona y afecta el debido proceso que respetan las instituciones colombianas, que vienen de un proceso donde jueces y fiscales han muerto en este país para tener el sistema judicial que tenemos, estemos de acuerdo con sus decisiones o no”, dijo.

Murillo consideró que el Informe de Prácticas de Derechos Humanos en 2023 relaciona un tema del cual no debería haber ninguna referencia, pues Colombia no se ha involucrado en temas que salpican, por ejemplo, al hijo del presidente de Estados Unidos.

“Cuando singulariza dos nombres, por ser el hermano del presidente o el hijo del presidente, afecta eso mismo también. Se están involucrando en asuntos donde nosotros no nos involucramos. Nosotros no hemos hecho ningún pronunciamiento sobre las investigaciones que tiene el hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se llama Hunter Biden. ¿Usted nos ha escuchado hablando de eso? No. ¿Usted nos ha escuchado hablando de los procesos internos que hay en Estados Unidos? No. Porque respetamos la soberanía de los Estados Unidos y sus instituciones. Si Estados Unidos respeta nuestras instituciones no debe hacer eso”, agregó.

Ante los hechos, más temprano se informó que Colombia envió una nota de protesta reclamando por las declaraciones de Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado, a propósito de la publicación.

El Gobierno de Colombia ha emitido una nota diplomática de protesta al gobierno de Estados Unidos por las declaraciones de Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado, sobre el Informe de Prácticas de Derechos Humanos en 2023 y su sección sobre Colombia.



(Sigue⬇️) — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 23, 2024

En medio de la polémica, el gobierno estadounidense ha señalado que no han tomado ninguna postura frente al caso de Nicolás Petro Burgos, investigado por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial del Pacto Histórico.