Petro desmiente mitos sobre reforma pensional: los jóvenes no se van a quedar sin pensión

En una nueva alocución, el presidente Gustavo Petro defendió la reforma pensional que se debate en el Congreso de la República. El mandatario desmintió los mitos que se han generado en torno a este proyecto.

“No es verdad que los jóvenes se van a quedar sin pensión. No es verdad que se obligará a las personas a pasar a fondos privados. No es verdad que expropiará los ahorros individuales. No es verdad que aumentará la edad de pensión. No es verdad que se eliminará la renta vitalicia cuando el cónyuge fallece”, dijo el mandatario.

El presidente insistió en que esta reforma va a dignificar la vida de las personas que nunca imaginaron acceder a una pensión en el país.

“La aprobación de esta reforma dignificará la vida de millones de personas que hasta hoy no se han beneficiado de un sistema que subsidia a quienes más tienen. Esta reforma pondría al Gobierno Nacional y al Congreso de la República a la altura de la historia. Superar los problemas de los sistemas de pensiones es un paso urgente para convertir a Colombia en una Potencia de la Vida. Este Gobierno ganó con la promesa de un cambio real, y de nosotros no esperen otra cosa que un equipo que trabaja 24 horas diarias por el bienestar de los colombianos”, puntualizó.

De igual forma, el presidente cuestionó el sistema pensional actual, asegurando que solo unos, los más poderosos, se benefician de él.

“Hoy en Colombia la mitad de quienes trabajan no cotizan y no tendrán pensión. De quienes cotizan, la mayoría lo hacen a fondos privados de pensiones y tampoco tendrán pensión. El sistema pensional actual es profundamente injusto y desigual. En Colombia solo 1 de cada 4 personas llegan a la edad con el derecho a una pensión justa. 1 de cada 8 mujeres se pensiona. La cobertura pensional en Colombia alcanza solo el 24%. Colombia es el segundo país con el mayor nivel de desigualdad en la vejez en América Latina, solo superado por Haití”, dijo.

El presidente explicó uno a uno los pilares de la reforma pensional.

“Al final, el sistema de pilares beneficia y garantiza el derecho a la pensión de todas y todos los colombianos”, dijo el jefe de Estado.

Pilar 1

En este pilar, el presidente mencionó: “el primer pilar beneficiará a dos millones y medio de abuelos y abuelas que no cotizaron nunca y hoy tienen más de 65 años. Ellos se despiertan sin saber en dónde van a dormir, sin saber si van a tener un bocado de pan o una cuchara de sopa, que caminan y duermen por las calles de las grandes capitales, en los pueblos y en las veredas sin vida y sin alegría. Es la oportunidad de darles una renta pensional de 232.000 pesos. Este primer pilar es, por ejemplo, para quienes trabajaron en su hogar como amas de casa”.

Pilar 2

“El segundo pilar es para beneficiar a quienes cotizaron gran parte de su vida, pero no les alcanza para recibir una pensión ”, puntualizó Petro.

”, puntualizó Petro. Añadiendo, al tiempo, que es para beneficiar “a quienes trabajaron día y noche, pero de manera independiente, con bajos ingresos y no lograron cotizar el mínimo de semanas. A quienes entregaron su trabajo a empresas que decidieron no contratarlos formalmente. A quienes a lo largo de su vida ganaron menos de un salario mínimo. Para ellos tendremos una renta pensional compuesta por los ahorros que haya tenido en Colpensiones, y un subsidio del Estado de hasta del 30% en el momento de cumplir su edad de retiro. Este segundo pilar es para el taxista, la comerciante, el vendedor ambulante, el campesino, el artista callejero. Hoy ellos no tienen una pensión en Colombia”.

Pilar 3

“El tercer pilar es para quienes cotizan entre uno y hasta 2.3 salarios mínimos mensuales, que estarán en Colpensiones, y por tanto se les garantizará el derecho a la pensión, según las semanas que tengan cotizadas y la edad, de acuerdo con las normas vigentes”, enfatizó el jefe de Estado.

Pilar 4